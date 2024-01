Les Espagnols demandent à leur gouvernement de “rompre leurs relations” avec Israël

Ils réclament "l’arrêt du génocide en Palestine"

Près de 25 000 personnes se sont rassemblées, samedi à Madrid, pour demander au gouvernement espagnol de « mettre fin au commerce des armes et aux relations avec Israël ».

Des milliers de personnes portant des drapeaux palestiniens et entonnant des slogans contre la guerre menée par Israël à Gaza ont défilé, samedi 20 janvier à Madrid et dans d’autres villes espagnoles, pour demander un cessez-le-feu et « l’arrêt du génocide en Palestine », selon Le Monde. Dans le centre de la capitale espagnole, quelque 25 000 personnes, selon le gouvernement, ont marché entre la gare d’Atocha et la place de Cibèle.

La banderole de tête, aux couleurs du drapeau palestinien, demandait au gouvernement espagnol de « mettre fin au commerce des armes et aux relations avec Israël ». Certains manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles était écrit en anglais « Stop genocide ».

Les manifestations, à l’appel de la plate-forme Réseau de solidarité contre l’occupation de la Palestine, avec comme mot d’ordre « Arrêtons le génocide en Palestine », ont aussi eu lieu dans d’autres grandes villes espagnoles, dont Barcelone, Valence et Séville.

L’une des voix les plus critiques d’Europe

Au sein de l’Union européenne, l’Espagne a été l’une des voix les plus critiques à l’égard d’Israël.

Les opérations militaires israéliennes à Gaza ont fait 24 927 morts, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon le nouveau bilan samedi du ministère de la santé du Hamas.

En novembre, Israël avait rappelé son ambassadrice en Espagne pour consultations, après des propos jugés « scandaleux » du premier ministre socialiste, Pedro Sanchez. Ce dernier avait notamment demandé « le strict respect du droit international humanitaire, qui aujourd’hui n’est clairement pas respecté » à Gaza. L’ambassadrice israélienne est revenue à Madrid en janvier.