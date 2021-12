Les factions palestiniennes réunies en Algérie: premier commentaire de Hamas

Le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a salué l’invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune des factions palestiniennes a une réunion en Algérie.

Hamas a affirmé lundi soir dans une déclaration a la presse son attachement a sa position et a sa politique constante qui consiste a féliciter tout effort arabe, islamique et national visant a unifier les rangs palestiniens et a mettre fin a la division.

Le mouvement Hamas a exprimé sa haute gratitude a la position historique de l’Algérie –gouvernement et peuple- dans son soutien au peuple palestinien et a sa cause juste et son droit a la résistance et a la libération.