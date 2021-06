Les législatives de minute en minute

Les bureaux de vote ont ouvert, samedi matin (8h00), a travers l’ensemble du territoire national pour permettre a plus de 24 millions électeurs de choisir leurs représentants au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaines années.

Au total, 24.425.187 électeurs, dont 23.522.322 a l’intérieur du pays et 902.865 électeurs issus de la communauté nationale a l’étranger, sont appelés a s’acquitter de leur devoir électoral dans 61.543 bureaux de vote répartis sur 13.000 centres, encadrés par 589.000 agents formés.

Le nombre de bureaux de vote a l’extérieur du pays est de 357.

Au niveau des bureaux itinérants, au nombre de 139, l’opération de vote a débuté mercredi dernier, conformément aux dispositions de la loi portant régime électoral.

Les 407 sièges a pourvoir pour la neuvième législature sont répartis sur un total de 58 circonscriptions électorales (contre 48 auparavant), après la promotion de dix circonscriptions administratives en nouvelles wilayas, en plus des 4 zones pour le vote de la communauté nationale établie a l’étranger.

Vingt-huit (28) partis politiques sont en lice pour ces élections avec 646 listes (10.468 candidats) et les indépendants avec 837 listes (12.086 candidats).

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a appelé les électeurs et l’ensemble du personnel chargé de l’encadrement des législatives a respecter le protocole sanitaire mis en place pour éviter la propagation du virus de la Covid-19 le jour du scrutin.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait donné instruction, lors d’une réunion du Haut Conseil de Sécurité qu’il a présidé mardi dernier et consacrée a l’évaluation des préparatifs des élections législatives, pour la sécurisation de l’opération électorale, notamment des bureaux de vote, conformément aux dispositions de la loi régissant et encadrant les élections qui garantit a l’électeur la liberté de vote et criminalise toute atteinte a l’exercice de droit consacré par la Constitution.

14:12 Le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmahdi a voté ce samedi a M’Sila.

14 :00 L’ancien président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah a voté a Alger.

Après-midi Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique et le président du Front El-Moustakbal Tayeb Zitouni et Abdelaziz Belaïd ont voté respectivement cet après-midi au CEM Pasteur (Alger) et a l’école des Frères Mokhtari dans la commune de Hussein Dey (Alger).

13:00 Nasser Bouteflika, le frère de l’ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika vote a l’école primaire El Bachir El Ibrahimi a Alger.

13h Charfi: Le taux de participation aux élections législatives a atteint 3.72% a 10 heures.

12:30 Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abderrezak Makri accomplit son devoir électoral.

12:05 L’épouse du président Tebboune glisse son bulletin sur l’urne dans un bureau de vote a Alger.

11:25 Le président de l’ANIE Mohamed Charfi accomplit son devoir électoral.

Charfi: pas de dépassements et d’irrégularités a signaler

Le président de l’Autorité souligne que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et qu’il n’y a point de dépassements ou d’irrégularités a signaler.

A sa sortie du bureau de vote, Charfi a affirmé que le processus se déroule dans de bonne de conditions, soulignant en revanche quelques erreurs insignifiantes et non intentionnelles dans le transport et la distribution des bulletins de vote.

10: 55 Le président de la République Abdelmadjid Tebboune accomplit son devoir électoral a l’école Ahmed Oroua a Alger.

Le président Tebboune: nous sommes sur la bonne voie

“Je fais mon devoir comme tout citoyen algérien”, a déclaré le président Tebboune a la presse. “Les attaques provenant de l’autre côté prouvent que nous sommes sur la bonne voie”. “Le taux de participation ne m’intéresse pas. Il y a engouement des jeunes et des femmes pour les élections d’après les images diffusées par la Télévision publique a Tindouf, Biskra, Alger et Oran…”.

Je crois aux articles 7 et 8 de la Constitution. Art 7: “Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple”.

Art. 8. — “Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus”.

Sur le boycott, le chef de l’Etat a déclaré: “Libre aux gens de boycotter le scrutin a condition de ne pas imposer le boycott aux autres”.

10:30 Le chef d’état-major de l’Armée Saïd Chengriha vote au CEM Ahmed Bey a Oued Koreïch.

10:18 Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengriba accomplit son devoir électoral a l’école Ahmed Oroua a Alger.

10:10 Le président du Conseil constitutionnel Kamel Fenniche accomplit son devoir électoral a l’école El Mamoun a El Biar (Alger).

10:05 Le garde des Sceaux Belkacem Zeghmati vote a l’école primaire 5 Juillet de Staouéli a Alger.

09:30 Le président du Conseil de la nation Salah Goudjil glisse son bulletin dans l’urne a l’école El Houriya (Liberté) a Alger.

09:20 Les ministres de la Communication et de la Formation professionnelle Ammar Belhimer et Hoyam Benfriha votent au CEM El Kaouakébi a Bir Mourad Rais.

09: 00 Le Premier ministre Abdelaziz Djerad glisse son bulletin dans l’urne a l’école Amar Hida a Dély Ibrahim .

08:30 Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum est le premier responsable a accomplir son devoir électoral.