Les terroristes capturés a Skikda passent aux aveux: une cache d’armes découverte a Tizi-Ouzou

Après avoir récemment capturé plusieurs terroristes a Skikda et sur la base des renseignements soutirés, une opération militaire qualitative dans la wilaya de Tizi-Ouzou a permis de découvrir une importante quantité d’armes ainsi que la dépouille du terroriste Ghissi Abdelhakim.

“Dans le cadre des opérations de qualité menées par les unités de l’Armée Nationale Populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste, et grace a une exploitation efficiente des renseignements fournis par les terroristes capturés récemment a Skikda, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors d’une opération de ratissage a Tizi Ouzou, une casemate pour terroristes”, a indiqué mardi le MDN dans un communiqué.

La fouille des lieux a permis de récupérer “deux fusils mitrailleurs FMPK, un missile sol-air de type Strela-M2, deux lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, un fusil de chasse, 23 bombes de confection artisanale, quatre roquettes RPG7-V, neuf charges propulsives pour lance-roquettes, un viseur pour RPG-7, une paire de jumelles, des outils de détonation, des chargeurs de munitions et 2156 balles”, ajoute-t-on de même source.

Sur place, les éléments de l’ANP ont également découvert, “des effets vestimentaires, des vivres, des médicaments, des équipements électroniques et d’autres objets”. L’exploitation des renseignements récoltés auparavant a, de plus, permis de “déterrer la dépouille du dénommé Ghissi Abdelhakim, dit Salman, qui avait rallié les groupes terroristes en 2005, avant d’être abattu en 2009”, précise encore le communiqué.

Ces résultats de qualité confirment, selon le MDN, l’efficacité des multiples opérations menées par les unités de l’Armée Nationale Populaire, afin d’éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes, de couper tout moyen de survie a ces criminels et de les traquer, partout où ils se trouvent.

Identification des terroristes éliminés a Skikda

Les sept terroristes éliminés samedi dans la forêt d’Oued Edouar, près de la commune de Beni Zid, dans la willaya de Skikda, ont été identifiés, indique, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Suite a l’opération de recherche et de ratissage toujours en cours dans la forêt d’Oued Edouar, près de la commune de Beni Zid, daïra de Collo, willaya de Skikda, en 5ème Région militaire, qui s’est soldée, samedi 19 février 2022, par l’élimination de sept (07) terroristes et la récupération de six (06) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil a lunette, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication ainsi que des vêtements, des médicaments et d’autres effets, l’opération d’identification a permis de déterminer l’identité des sept terroristes abattus”, précise la même source.

Il s’agit en l’occurrence de:

– Far Rachid, dit Abdelhay, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994,

– Ferkous Abdelkrim, dit Nouh, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994,

– Dib Ilyes, dit Abou Ismaïl, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995,

– Bouyessri Kamel, dit Ibrahim El-Kaïda, qui avait rallié les groupes terroristes en 1996,

– Ghodhbane Abdelkrim, dit Abass El Khroub, qui avait rallié les groupes terroristes en 2002,

– Yousfi Khaled, dit El Gaagaa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008,

– Sekkat Azzedine, dit Djaber El Merouki, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009, ajoute le communiqué.

MDN: 7 terroristes abattus a Skikda

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont éliminé sept (7) terrorises dans une opération de fouille et de ratissage dans la forêt de Oued Edouar dans la daïra de Colo a Skikda.

“Des détachements de l’Armée nationale populaire ont abattu, dans la matinée de ce samedi 19 février 2022, sept (07) terroristes, suite a une opération de fouille et de ratissage menée au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo, wilaya de Skikda en 5ème Région Militaire”, a indiqué ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué

“Cette opération, toujours en cours, a permis de récupérer six (06) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil a lunette, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication, ainsi que des vêtements, des médicaments et d’autres effets”, a précisé la même source.

“Cette opération de qualité, note-t-on de même source, vient consolider la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l’ANP, et confirme, une fois de plus, le haut degré de vigilance et de disposition permanentes pour mettre en échec toute tentative visant a nuire a la sécurité et a la stabilité du pays, et la détermination de nos Forces armée a traquer ces criminels et leur élimination, où qu’ils soient, a travers l’ensemble du territoire national”.