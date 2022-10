Les Verts affronteront la Suède le 19 novembre a Malmö

Initialement prévue au stade Vélodrome de Marseille puis au stade Océance Terrain du Havre, la joute amicale entre les Verts et la Suède aura finalement lieu le 19 novembre prochain au stade de Malmo.

“La sélection algérienne de football affrontera en match amical l’équipe de Suède, le 19 novembre prochain, au stade de Malmö”, a indiqué la Fdération algérienne de football (FAF) dans un communiqué rendu public ce mercredi.

Ainsi, les joueurs de Djamel Belmadi enchaîneront avec un troisième match amical après avoir battu au stade d’Oran la Guinée Conakry et le Nigeria (1-0) et (2-1) au mois de septembre dernier.

Ce match amical Suède-Algérie aura donc lieu a la veille du coup d’envoi de la coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre -18 décembre). Le pays hôte sera opposé, faut-il le rappeler, en match d’ouverture a l’Equateur.

Les deux sélections algérienne et suédoise n’ont pas composté leur billet qualificatif pour ce grand rendez-vous en se faisant éliminer respectivement par le Cameroun et la Pologne.

Classement FIFA: les Verts gagnent 4 places

Grace aux deux succès remportés en amical face a la Guinée Conakry (1-0) et le Nigeria (2-1), l’Algérie a gagné quatre (4) places au Classement FIFA , publié ce jeudi 6 octobre 2022, pour se positionner au 37e rang mondial.

La sélection nationale occupe la 5e place en Afrique derrière le Sénégal (1e), le Maroc (2e), la Tunisie (3e) et le Nigeria (4e).

Le Brésil, l’un des favoris au Mondial 2022 au Qatar, occupe toujours la première marche du podium devant la Belgique et l’Argentine.

TOP 10 mondial:

1- Brésil

2- Belgique

3- Argentine

4- France

5- Angleterre

6- Italie

7- Espagne

8- Pays-Bas

9- Portugal

10- Danemark

TOP 10 des meilleures sélections africaines:

1- Sénégal (18e mondial)

2- Maroc (22e)

3- Tunisie (30e)

4- Nigeria (32e)

5- Algérie (37e)

6- Egypte (39e)

7- Cameroun (43e)

8- Mali (46e)

9- Côte d’Ivoire (48e)

10- Burkina Faso (54e)

Les Verts s’offrent les Supers Eagles et enchaînent un 5e succès de rang

Les coéquipiers de Zeghba continuent leur série de succès en battant, mardi soir a Oran, le Nigeria en amical (2-1).

Histoire de retrouver la confiance perdue un moment après l’élimination ô combien cruelle de la coupe du monde face au Cameroun (1-2).

Portés par les quelques 40.000 supporters, les Verts ont fourni une belle prestation non sans se faire inquiéter par les Nigérians qui ont d’ailleurs ouvert le score dès la 8e minute.

Les Algériens ont remis les pendules a l’heure a 4 minutes de la pause citron par le capitaine Riyad Mahrez (SP).

En seconde mi-temps, Youcef Attal a inscrit le but victorieux d’un tir fulgurant des (35m) en trompant la vigilance du portier nigérian.

C’est sur ce score de (2-1) que s’achève cette deuxième joute amicale.

Rappelons que les protégés de Belmadi ont remporté leur premier match amicale face a la Guinée Conakry grace a un but signé Islam Slimani.

Algérie-Guinée: les “supportrices” algériennes omniprésentes!

Quelque 36000 billets du match amical Algérie-Guinée, prévu ce vendredi au stade Miloud HADEFI d’Oran a partir de 20h, sont déja vendus via la plateforme “Tadkirati” (mon ticket).

En effet, 41 heures après la mise en vente des billets, 36 000 en étaient écoulés, dont plus de 40% ont été achetés par des femmes, tandis qu’il reste encore 2900 tickets non vendus.

La mise en vente a démarré ce mardi a partir de 17h00 via la plateforme Tadkirati “tadkirati.mjs.gov.dz” et ce jusqu’au vendredi 23 septembre a 12h00, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans un communiqué.

Ce stage des Verts a été marqué, faut-il le rappeler, par le retour de Nabil Bentaleb après quatre ans d’absence et Andy Delort et l’absence du portier n°1 Rais Ouahab M’bolhi, non convoqué par le coach Belmadi.

Belmadi: “j’aurais quitté la sélection après le Mondial”

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a révélé que si l’équipe était qualifiée pour le Mondial, il l’aurait quittée juste après ce rendez-vous au Qatar en 2022.

S’exprimant en conférence de presse ce dimanche 18 septembre 2022, le coach Belmadi est revenu sur les cas de Aouar, Adli et Ait Nouri, en grommelant que “si ces joueurs voulaient rejoindre les Verts, ils devraient d’abord changer de nationalité sportive”.

Pour ce qui est capitaine Mahrez, Belmadi a avoué que son joueur traverse une période difficile et qu’il était en deça de ses attentes notamment lors des derniers journées des Verts.

En revanche, il a ajouté que le joueur était animé d’une grande volonté de revenir en sélection.

Sur le choix des joueurs, il a expliqué qu’il choisirait ceux qui ont un niveau international même s’ils ne jouent pas régulièrement avec leurs clubs respectifs.

Interrogé sur la non-convocation de Yacine Brahimi, il dira qu’il souhaite tester d’autres joueurs a ce poste.

Quant au retour de Bentaleb, le coach dit vouloir avoir trois a quatre joueurs de qualité en milieu défensif, encensant la progression du joueur d’une saison a une autre, ajoutant que “la balle est désormais dans le camp du joueur”.

Concernant la convocation du milieu de terrain du CRB Merizegue, le coach a fait savoir qu’il suivait le joueur depuis plusieurs années et que ce dernier a beaucoup évolué, soutenant que le moment était venu pour le sélectionner.

Quant au retour d’Andy Delort, il a tenu a préciser qu’il n’a jamais été contre la venue ou le retour d’un tel ou tel joueur en équipe nationale et que son objectif premier l’intérêt des Verts.

Sur la non convocation de Bounedjah-Benlamri, il a répondu avec une certaine diplomatie en affirmant qu’il n’oublie pas le passé mais il se projette en même temps dans l’avenir, expliquant que l’âge ne compte pas beaucoup pour lui, et que tout ce qui prime c’est bel et bien la performance du joueur et de ce qu’il est capable a apporter a l’équipe.

En réponse a ce qui prétendent, a ses yeux, que l’Algérie dispose de deux ou trois sélection, il dira: “Notre réservoir de joueurs est très limité”.

Sur un autre volet, il a fait savoir que certains joueurs binationaux devraient rejoindre le groupe dès la prochaine date FIFA.

EN: retour de Delort et Bentaleb, non convocation de M’bolhi

Le sélectionneur national Djamel BELMADI, a retenu une liste de 24 joueurs en prévision du prochain stage des Verts et des rencontres amicales contre la Guinée, le 23 septembre 2022 au stade Miloud HADEFI d’Oran (20h00), et le Nigéria, le 27 septembre, toujours au niveau de la même enceinte (20h00), a indiqué la FAF dans un communiqué.

Sur cette liste de 24 joueurs retenus par le coach national, on retient le retour en sélection du milieu de terrain d’Angers Nabil Bentaleb après quatre ans d’absence, Andy Delort, Riyad Mahrez, Youcef Attal, Alexandre Oukidja et Houssameddine Merizegue.

En revanche sept (7) joueurs ne sont pas retenus pour ces deux joutes amicales face a la Guinée Conakry et le Nigeria. Il s’agit de M’bolhi, Hammache, Bendebka, Kadri, Ghezzal, Benayad et Amrani.

La non convocation de ces joueurs s’explique en effet par la non participation régulière avec leurs clubs respectifs, sachant que le sélectionneur Belmadi insiste sur l’aspect compétitif de ses joueurs.

Classement FIFA: les Verts scotchés a la 41e place

La sélection algérienne de football a conservé sa 41e place au dernier classement FIFA publié, ce jeudi 25 août 2022, par l’instance internationale sur son site officiel.

Pour rappel, les coéquipiers de Slimani avaient gagné trois places lors du précédent classement publié le 23 juin dernier grace aux trois succès de rang contre respectivement l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0) en qualification de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) et face a l’Iran (2-1) en amical.

Dans le TOP 10, on trouve le Brésil -qui a détrôné la Belgique- sur le toit du monde, suivi de la Belgique (2e), l’Argentine (3e), la France (4e), l’Angleterre (5e), l’Espagne (6e), l’Italie (7e), les Pays-Bas (8e), le Portugal (9 e), le Danemark (9e) et l’Allemagne (10e).

En Afrique, le Sénégal demeure sur la première marche du podium, suivi du Maroc (2e), Tunisie (3e), Nigeria (4e), Cameroun (5e), Egypte (6e), Algérie (7e), Mali (8e), Côte d’Ivoire (9e) et Burkina Faso (10e).