Les Verts Champions Invincibles!

Ils remportent la Coupe Arabe FIFA Qatar 2021

C’est historique, l’Algérie (les Verts) est sacrée championne arabe de football en dominant les prétendants au titre notamment le Maroc, le Qatar (pays hôte) et la Tunisie en finale.

Les Verts sont entrés au panthéon des vainqueurs de la compétition, organisée pour la première fois sous l’égide de la Fédération internationale de football (FIFA), après avoir pris le meilleur sur la Tunisie (2-0) lors d’une finale palpitante disputée ce samedi au stade El Beyt de Doha (Qatar).

Annoncée comme une finale passionnante, inédite de surcroît, ce derby Maghrébin a tenu ses promesses durant toute la partie, même si aucun des deux protagonistes n’a réussi a prendre l’avantage durant les 90 minutes.

En effet, il aura fallu attendre la première partie des prolongations pour voir le Onze national prendre l’avantage. Le premier héros de cette belle empoignade a pour nom Amir Sayoud. Incorporé a la 66e minute, en lieu et place de Meziani, l’ancien belouizdadi a su attendre le moment opportun pour déclencher une frappe imparable a la 99e minute, permettant ainsi aux Fennecs de débloquer la situation.

Dans les ultimes secondes des prolongations, et alors que les Aigles de Carthage jetaient leurs dernières forces dans la bataille sur le dernier corner, les Guerriers du désert ont récupéré le ballon pour ensuite le transmettre a Brahimi qui n’avait plus qu’a réaliser un dernier sprint afin d’aller planter le second but de l’Algérie et ainsi sceller définitivement le sort de cette finale.

Auteur d’un parcours sans faute depuis l’entame de cette 10e édition de la Coupe arabe, les protégés de Madjid Bougherra ont cru en leurs possibilités et qualités pour arriver jusqu’en finale et soulever le trophée.

Un parcours de champion

Présents au Qatar dans la peau de l’outsider, mais avec de grandes ambitions, les Algériens ont passé avec brio tous les tours éliminant au passage les grands favoris pour le sacre finale, a savoir, le Maroc, le Qatar et enfin la Tunisie.

Brahimi, M’Bolhi, et Belaili primés

Outre cette distinction collective, Yacine Brahimi, Rais M’Bolhi et Youcef Belaili ont été primés pour tout ce qu’ils ont produit durant le tournoi. Métronome des Verts, Brahimi a reçu le ballon d’or du tournoi, récompensant le meilleur joueur du tournoi, ainsi que le soulier d’or du meilleur joueur de la finale. Pour sa part, le portier du Club Algérie a reçu le gant d’or du meilleur gardien, alors que Belaili a obtenu le ballon d’argent désignant le 2e meilleur joueur de la Coupe arabe.

Le Qatar gagne la petite finale

Hôte de cette 10e édition de la Coupe arabe, le Qatar a terminé sur la 3e marche du podium. Al Annabi a battu l’Egypte, aux tirs au but (6-5), lors de la petite finale jouée plus tôt dans l’après-midi au stade 974.

C’est la seconde fois que le Qatar figure sur le podium de cette Coupe, après sa deuxième place glanée en 1998 lors de la 8e édition.

Halilhodzic félicite les Verts

L’ancien coach national Vahid Halilhodzic a félicité les coéquipiers de Youcef Belaili après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe Arabe FIFA Qatar aux dépens de la sélection marocaine.

“Félicitations a l’équipe nationale d’Algérie”, a écrit le technicien bosniaque a l’issue du match Algérie-Maroc (2-2, 5-3 tab), en publiant une photo des Verts en coupe du monde 2014 au Brésil.

La sélection nationale algérienne s’est imposée face au Maroc aux tirs au but (5-3) après la fin du match sur un nul (2-2) après prolongations.

Les Verts ont ouvert la marque grace a Brahimi (62’ p) avant que les Marocains n’égalisent deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Nahiri. Le maestro Belaili a redonné l’avantage a l’Algérie d’un tir des 45mètres (102’) avant que Benoun ne remet les pendules a l’heure a la 111’.

La séance des tirs aux buts a souri aux Algériens grace a l’arrêt du 4e pénalty de El Berkaoui permettant a Tougai de valider le billet de qualification des siens au dernier carré en marquant le 5e et dernier pénalty.

L’Algérie affrontera le Qatar ce mercredi (20h, heure algérienne) en demi-finale de la Coupe Arabe.

Rappelons que Vahid Halilhodzic dirige actuellement les Lions de l’Atlas.