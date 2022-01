Les Verts s’opposent a la désignation de l’arbitre botswanais Joshua Bondo

Qu’en est-il de la délocalisation du match Algérie – Côte d’Ivoire

La Fédération algérienne de football (FAF) a refusé la désignation de l’arbitre botswanais Joshua Bondo pour officier le match Algérie- Côte d’Ivoire comptant pour la dernière journée du groupe (E).

Cette opposition, côté algérien, s’explique par la mauvaise prestation du referee botswanais lors du match Burkina Faso – Algérie disputé a Marrakech dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Joshua Bondo a commis plusieurs erreurs de jugement, a commencer par son refus de brandir un carton rouge contre un joueur burkinabé après un tacle dangereux sur Bensebaini, sorti pourtant au cours du match pour blessure.

A quelques minutes de la fin de la partie, Joshua n’a pas accordé un penalty ô combien évident au capitaine des Verts Riyad Mahrez, fauché a l’intérieur de la surface de réparation.

En conférence de presse d’après-match, le coach national Djamel Belmadi avait vivement critiqué l’arbitre botswanais.

Se dirige-t-on vers la délocalisation du match Algérie – Côte d’Ivoire?

La Confédération africaine de football (CAF) se penche ,ce mardi, sur la possibilité de délocaliser le match Algérie – Côte d’Ivoire ,prévu ce jeudi 20 janvier a 17 heures (heure algérienne), au stade de Japoma a Douala, dans un autre stade, a savoir le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.

Selon certains médias, l’Algérie et la Côte d’Ivoire auraient demandé de domicilier leur match au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au lieu de celui de Japoma a Douala.

La sélection algérienne souhaite pouvoir se produire dans une autre pelouse pour pouvoir développer son jeu habituel et venir a bout des Eléphants et se qualifier pour le second tour de la CAN.

Les coéquipiers de Bounedjah occupent la dernière place du groupe (E) avec un petit point derrière la Sierra Leone – qui crée la surprise- (2pts), la Guinée équatoriale (3 pts) et la Côte d’Ivoire (4 pts).

Salim. A. / Traduit par: Moussa. K.