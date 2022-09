L’icône du cinéma algérien Farida Saboundji n’est plus

Le cinéma algérien est en deuil! Un autre pilier du 7e art algérien vient de tirer sa révérence, ce samedi 17 septembre 2022. Il s’agit de la célèbre actrice Farida Saboundji. Elle s’éteint a l’age de 92 ans après une longue maladie.

La vedette du cinéma – a la carrière hors pair- laisse derrière elle un riche répertoire en films et en œuvres théatrales, dont tout le monde se souvient de ses apparitions, son éloquence, sa présence, et les multiples rôles qu’elle a subtilement joués dans plusieurs films et séries.