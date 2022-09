Liz Truss succède a Boris Johnson

La 3e femme a diriger le gouvernement britannique

Résolument libérale, elle a mené campagne sur une unique proposition: les baisses d’impôts. Liz Truss devient la troisième femme a diriger le pays, après Margaret Thatcher et Theresa May, en succédant a Boris Johnson.

Les adhérents du Parti conservateur, majoritaire au Parlement britannique, ont choisi: sans surprise, l’actuelle ministre des affaires étrangères, Liz Truss, a été élue pour devenir la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, après la démission de Boris Johnson en juillet, a annoncé le parti, lundi 5 septembre. Mme Truss s’impose largement (57 %) face a son rival, l’ancien ministre des finances, Rishi Sunak (43 %), selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l’organisation du scrutin.

Les quelque 200 000 membres du parti devaient départager deux concurrents via un vote par correspondance et en ligne organisé du 1er août au 2 septembre. L’issue du scrutin laissait peu de place au suspense tant Mme Truss était en avance dans les sondages. D’après une enquête YouGov publiée le 21 juillet, 62 % des membres des tories interrogés la préféraient, contre 38 % se disant prêts a choisir Sunak (soit vingt-quatre points d’écart).

Mme Truss, 47 ans, devient ainsi la troisième femme a diriger le gouvernement britannique, après Margaret Thatcher (1979-1990) et Theresa May (2016-2019), a rapporté Le Monde, ce lundi 5 septembre 2022.

Le premier ministre britannique sortant, qui doit présenter mardi 6 septembre sa démission a Elizabeth II, a appelé lundi le Parti conservateur a se rassembler « a 100 % » derrière Liz Truss, qui a remporté la course pour lui succéder, mais hérite d’une majorité affaiblie par les scandales et divisée par la campagne. « Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir a 100 % », a tweeté le dirigeant, assurant : « Elle a le bon projet pour s’attaquer a la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d’unification et de nivellement de notre pays. »

Royaume-Uni: Boris Johnson devrait démissionner ce jeudi

Après plus de 50 démissions de membres de son gouvernement, Boris Johnson lache l’affaire.

Le Premier ministre britannique devrait quitter la présidence du parti conservateur ce jeudi 7 juillet et donc son poste au 10, Downing Street. Il va s’adresser aux Britanniques dans la journée.

Une perspective en forme de “bonne nouvelle” saluée par le chef de l’opposition britannique, le travailliste Keir Starmer. “Nous n’avons pas besoin d’un changement a la tête des Tories. Nous avons besoin d’un vrai changement de gouvernement”, a souligné Keir Starmer dans un communiqué.

D’après The Guardian, Boris Johnson aurait accepté de partir mais veut rester en poste jusqu’a l’élection d’un nouveau chef du parti, a l’automne, a rapporté Huffingtonpost. Plusieurs conservateurs demandent au contraire son départ immédiat afin de permettre a un gouvernement intérimaire de prendre la main.