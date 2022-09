Macron menace de dissoudre le parlement: découvrez pourquoi

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde mercredi soir contre l’éventuelle adoption d’une motion de censure liée au projet de loi sur la réforme des retraites, promettant de dissoudre l’Assemblée nationale.

Une dissolution en cas de désaveu? Pour le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, cette option n’est « pas exclue » par Emmanuel Macron, si le gouvernement doit avoir recours au 49.3 pour adopter la réforme des retraites et qu’une motion de censure est votée par les députés, a rapporté ce jeudi Le Parisien.

Invité de LCI ce jeudi, le ministre de Travail était interrogé sur cette possibilité et a reconnu qu’en cas de motion de censure « si la totalité des oppositions se coalisaient », le « président s’en remettrait aux Français », qui devraient alors a nouveau élire leurs députés. « Et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu’ils veulent. Et évidemment (…) nous serions en campagne pour que le président soit conforté », a assuré le ministre.

« Ne croyez pas que mon autorité ne durera pas jusqu’au bout »

Olivier Dussopt réagissait a des propos tenus par Emmanuel Macron ce mercredi soir, lors d’un dîner a l’Elysée: « Ne croyez pas que mon autorité ne durera pas jusqu’au bout sur les décisions a prendre. Si jamais il y a une motion de censure, dans la minute qui suit il y aura dissolution », a-t-il déclaré, confirme au Parisien un participant du dîner de mercredi.

Vraisemblablement agacé par les voix dissonantes entendues dans son propre camp sur le sujet de la réforme des retraites, Macron a serré la vis a l’occasion de ce dîner et rappelé que cette réforme faisait partie de ses promesses de campagne. « En clair, ça veut dire qu’il est prêt a mettre tous les sujets sur la table: report de l’age légal de départ a 65 ans, fin des régimes spéciaux, emploi des seniors, pénibilité et revenu minimum a 1 100 euros. Tout », a confié au Parisien un membre du gouvernement.

L’opposition le met au défi

Cet aveu du locataire de l’Elysée n’a pas tardé a faire réagir la députée RN du Pas-de-Calais (et présidente du groupe a l’Assemblée) Marine Le Pen s’est fendue d’un simple « Chiche ! » dans un tweet ce jeudi matin.

Du côté de la Nupes,la députée LFI du Val-de-Marne Mathilde Panot a répondu au chef de l’Etat: « Quand vous voulez », a-t-elle assuré, tandis que son collègue Aymeric Caron pointe une « drôle de manière de s’adresser aux parlementaires en les menaçant de dissolution s’ils osent s’opposer au gouvernement ».

Alors que chez LR , le député du Lot Aurélien Pradié a vivement réagi lui aussi sur Twitter a cette potentielle dissolution: « Le prince capricieux, c’est le prince impuissant. Il y a bien longtemps que les petits coups de menton ne nous impressionnent plus… Emmanuel Macron devra faire avec le débat démocratique. Qu’il le veuille ou non. »