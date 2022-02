MAE: “les ressortissants appelés a suivre les orientations de l’Ambassade d’Algérie a Kiev”

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger a annoncé, vendredi, qu’il continue de suivre les développements de la situation en Ukraine et affirme son souci a garantir la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays, a travers l’ambassade d’Algérie a Kiev et en coordination avec les ambassades d’Algérie a Varsovie en Pologne et a Bucarest en Roumanie.

“Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger continue de suivre les développements de la situation dans la république de l’Ukraine et assure de son entière souci a œuvrer et coordonner les efforts pour assurer la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays par le biais de l’ambassade d’Algérie a Varsovie et a Bucarest”, selon un communiqué de MAE.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger rappelle “les citoyens algériens présents et établis en Ukraine a suivre les orientations de l’ambassade d’Algérie dans la capitale ukrainienne, Kiev, et veille dans ces moments difficiles a rester en contact avec eux directement ou indirectement”.

Le ministère rappelle qu’un numéro vert, le 0800- 500068, est mis a la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie a Kiev, en plus du numéro vert en Algérie, le 021 50 45 00, créé au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, précise encore le même communiqué .

L’ambassade d’Algérie en Ukraine s’adresse a ses ressortissants

L’ambassade d’Algérie en Ukraine a appelé les ressortissants algériens établis dans ce pays européen –dont les relations sont extrêmement tendues avec sa voisine la Russie- de prendre attache avec elle afin de mettre a jour leurs renseignements personnels.

La représentation diplomatique algérienne a Kiev a indiqué ,dans un communiqué, que “compte tenu de la conjoncture actuelle et en vue d’éviter tout malheur, la communauté algérienne établie en Ukraine est tenue de mettre a jour ses renseignements, notamment le lieu de résidence, les numéros de téléphone et d’appeler le numéro vert mis a sa disposition”.