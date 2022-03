Mancini: “l’équipe d’Algérie fait peur et j’avais craint qu’elle battait notre record” (VIDEO)

Le sélectionneur de l’équipe d’Italie Roberto Mancini a évoqué pour la première fois l’équipe d’Algérie qui a failli battre le record de la série d’invincibilité de sa sélection.

Dans un entretien au journal émirati “Al-Ain”, le coach Mancini a dit: “l’Algérie est une grande équipe qui détient un nombre important de rencontres sans défaite”.

Interrogé s’il avait peur un moment de voir les Verts battre le record de la Squadra Azzura, le coach italien a répondu en souriant:”Oui, ils étaient proches de le faire. En fait, les records sont faits pour être battus”.

En effet, les coéquipiers de Mahrez étaient tout proches de battre le record d’invincibilité détenu par la Squadra Azzura avant le revers concédé face a la Guinée équatoriale lors de la dernière CAN au Cameroun (0 -1).

Pour le coach italien, les Verts se qualifieront aux dépens des Lions indomptables lors de ces barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar.

“Je dois dire que l’Algérie est une équipe forte tout comme l’Arabie saoudite. En vérité, toutes les équipes arabes ont des chances de se qualifier pour la Coupe du monde car elles ont les moyens et les atouts pour gagner”.

Voici les 24 joueurs retenus par Belmadi

La Fédération algérienne de football (FAF) a dévoilé ,ce samedi 19 mars 2022, la liste des 24 joueurs retenus par le coach Djamel Belmadi pour la double confrontation qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar contre le Cameroun.

On retient sur cette liste la convocation pour la première fois de l’attaquant Mohamed Benyettou et du défenseur Youcef Laouafi et notamment la non-convocation de l’attaquant Baghdad Bounedjah.

Notons également le retour en sélection après une longue absence de l’attaquant Ishak Belfodil.

Adlène Guedioura, Ahmed Touba, Rachid Ghezzal et Hichem Boudaoui reviennent eux-aussi en sélection a l’occasion de ces barrages.

Voici les joueurs retenus:

Gardiens: M’Bolhi, Oukidja, Zeghba

Défenseurs: Attal, Benayada, Bensebaini, Laouafi, Bedrane, Mandi, Touba, Tahrat, Belamri

Milieux: Bennacer, Feghouli, Boudaoui, Guedioura, Zerrouki, Bendebka

Attaquants: Mahrez, Slimani, Belaili, Ghezzal, Belfodil, Benyattou.

Ainsi, le sélectionneur national Djamel Belmadi se passe des services de Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi, Adam Zorgane, Haris Belkebla, Adam Ounas, Mohamed Amine Amoura, Lyes Chetti, Réda Halaimia, Mohamed Amine Tougai et Saïd Benrahma .

Rappelons que le match aller se jouera a Japoma (Cameroun) le 25 mars prochain avec au sifflet le Botswanais Joshua Bondo et le match retour a Mustapha Tchaker (29 mars) sera officié par l’arbitre gambien Bakary Gassama.