Médicaments anticancéreux: 5 unités de production opérationnelles prochainement

Cinq unités de production de médicaments anticancéreux entreront en production avant le 5 juillet prochain. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotifi Benbahmed.

Benbahmed a fait savoir samedi au terme d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Constantine qu’il s’agit en effet de trois (3) unités implantées a Alger, une (1) a Oran et une (1) Oum Labouagh.

Selon le ministre, les nouvelles unités de production contribueront après leur entrée en service a garantir un meilleur approvisionnement du marché national et de surcroît réduire la facture d’importation.

Ces usines couvriront jusqu’en 2024 les besoins du marché national en médicaments anticancéreux.

“Exporter les médicaments et les productions pharmaceutiques reste un choix économique et non politique”, a indiqué le membre du gouvernement, soutenant que “l’industrie pharmaceutique devrait contribuer a la croissance du pays et la création de nouvelles richesses”.