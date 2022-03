Medvedev menace la France de “guerre réelle”

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a menacé ce mardi le gouvernement français de “guerre réelle”, en réaction aux propos du ministre français de l’Economie, Bruno le Maire, qui disait un peu plus tôt que l’Occident allait “provoquer l’effondrement de l’économie russe”.

Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev a vivement réagi aux propos tenus mardi matin par le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, menaçant le gouvernement français de “guerre réelle” dans le cas où la France continuait d’imposer des sanctions économiques a son pays contre l’invasion russe de l’Ukraine.

“Un ministre français a dit aujourd’hui qu’ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention a votre discours, messieurs!”, écrit Dmitri Medvedev sur Twitter, avant d’ajouter: “Et n’oubliez pas que les guerres économiques dans l’histoire de l’humanité se sont souvent transformées en guerres réelles”.

Un ministre français promet l’”effondrement” de l’économie russe

Le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire a promis ,ce mardi 1er mars 2022, de provoquer l’”effondrement de l’économie russe” en représailles a l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

“Nous allons livrer une guerre économique et financière totale a la Russie”, a déclaré le ministre français de l’Economie, mardi 1er mars sur France info.

Selon lui, les sanctions seront “appliquées” jusqu’a ce que “Vladimir Poutine revienne a de meilleures intentions en Ukraine”.

“Nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l’économie russe et le peuple russe en paiera aussi les conséquences”, a-t-il poursuivi.

“Les sanctions doivent frapper vite, frapper fort et on en voit déjà les effets”, a ajouté Bruno Le Maire, indiquant que “le rouble s’est effondré de 30%” et que “les réserves de change russe sont en train de fondre comme neige au soleil”. “Le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déja réduit a presque rien”, a-t-il assuré. “Nous allons donc provoquer l’effondrement de l’économie russe”, a averti Bruno Le Maire, constatant déja “l’effondrement du marché”, la hausse des taux d’intérêt et “l’augmentation de l’inflation” en Russie.

Par ailleurs, Bruno Le Maire a promis de “faire en sorte qu’il ne s’agisse pas simplement d’un gel mais d’une saisie des avoirs”. “Nous sommes en train de travailler juridiquement avec la chancellerie pour que le gel devienne une saisie, nous allons toucher au cœur le pouvoir russe (…) Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets, c’est notre objectif”, a-t-il averti.

“C’est un message que nous adressons a tous les régimes autoritaires qui veulent contester l’efficacité, le poids politique, des démocraties sur la planète.”