Meghan Markle affirme être originaire de ce pays africain?

Ce samedi 11 mai, Meghan Markle a co-animé l’événement Woman in Leadership à Abuja, au Nigeria. Ce n’est pas son arrivée avec une heure de retard qui a attiré l’attention, mais plutôt une phrase de son discours.

Après le lancement de sa nouvelle marque Americain Riviera Orchard, Meghan Markle reprend ses obligations en tant que duchesse. Ce vendredi 10 mai, le prince Harry et son épouse se sont rendus au Nigeria pour rendre visite au chef d’état-major de la défense, le plus haut fonctionnaire militaire du pays.

Un séjour officiel de trois jours qui s’avère être leur première tournée internationale depuis qu’ils se sont retirés de leurs rôles royaux en 2020!

Meghan Markle utilise le terme “mon pays” pour parler du Nigeria

Leur voyage a commencé à Abuja et s’est terminé à Lagos ce dimanche 12 mai. Ce samedi 11 mai, Meghan Markle a déposé ses valises dans la capitale nigériane pour co-animer l’événement Woman in Leadership aux côtés du Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, la première femme et la première Africaine à devenir directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Et on peut dire que l’épouse du prince Harry n’est pas passée inaperçue. En plus d’arriver avec une heure de retour, la duchesse de Sussex a évoqué le Nigeria comme étant son “pays”, selon le site Closer. Une remarque qui a étonné ses fans étant donné que la jeune femme a vécu une grande partie de sa vie en Amérique.

Meghan Markle est Nigeriane à 43 %

“Je veux commencer par vous remercier beaucoup pour la gentillesse dont vous avez tous été en accueillant mon mari et moi dans ce pays… mon pays. Je suis juste flattée, honorée et inspirée. Cela a été un tourbillon de 24 heures depuis notre arrivée. Et j’ai très rapidement reçu la note de service que je dois porter plus de couleur, afin de pouvoir m’adapter à vous tous et à votre mode incroyable”, a-t-elle déclaré dans son discours.

Il y a quelques temps, dans son podcast Archetypes, la star de Suits a révélé avoir découvert qu’elle était Nigériane à 43 % grâce à un test généalogique. “Cela a été vraiment révélateur de pouvoir en savoir plus sur mon héritage et de pouvoir savoir que ce n’est que le début de cette découverte”, avait-elle confié.