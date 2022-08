Météo: une forte vague de chaleur frappe 26 wilayas

Vingt-six (26) wilayas du pays sont placées en vigilance orange forte chaleur, ont indiqué les services de l’Office de météorologie.

Selon le BMS, la vague de chaleur va persister de ce samedi a 6 heures du matin jusqu’a dimanche a 3 heures du matin.

Les wilayas en alerte orange sont: El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Oran et Tlemcen.

Huit autre wilayas sont placées en vigilance jaune, a savoir Guelma, Constantine, Mila, Bouira, Blida, Tissemsilt, Tiaret et Saïda.

Le mercure affichera dans ces wilayas entre 42 et 46° C.

ALERTE CANICULE: 3 wilayas placées en vigilance orange

Des températures caniculaires affecteront trois wilayas du centre et de l’ouest du pays samedi et dimanche, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Il s’agit des wilayas d’Aïn Defla, Chlef et Relizane où les températures oscilleront entre 43 et 44° C, précise le BMS placé au niveau de vigilance “Orange”.