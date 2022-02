Métro d’Alger: Retour à la normale après la maîtrise d’un incendie près de la station Ali Boumendjel

Le trafic du métro d’Alger a repris après 40 minutes de suspension suite au déclanchement, lundi a midi, d’un incendie près de la station Ali Boumendjel (Alger centre), a indiqué l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) dans un communiqué.

“Un départ de feu a l’extérieur de la station Ali Boumendjel, a provoqué la propagation de la fumée qui s’est répandue a l’intérieur de la station et dans les tunnels du métro, ce lundi a 12h14”, précise l’EMA.

En vue de garantir la sécurité de nos voyageurs, “la station Ali Boumendjel a été évacuée avec la mise en oeuvre d’un service provisoire sur les tronçons reliant la station Hai El Badr a El Harrach Centre et la station Hai El Badr a la station Ain Naâdja, afin d’assurer la continuité du service”, ajoute-t-on.

“Grâce a l’intervention rapide et efficace des éléments de la protection civile et du personnel de Métro d’Alger, le feu a été immédiatement maitrisé et la fumée dégagée de la station et du tunnel”, rassure l’entreprise, précisant que l’exploitation normale du métro a repris a 12h54.