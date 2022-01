Ministère de la Justice: 103 accusés poursuivies pour spéculation depuis septembre

Le Directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice Boudjemaa Lotfi a révélé que 103 mis en cause poursuivis en justice depuis septembre dernier.

Boudjemaa a fait savoir, lundi, dans une déclaration a Echorouk News que 63 personnes étaient placées sous mandat de dépôt pour spéculation tandis que cinq (5) autres sont placées sous contrôle judiciaire.

Le responsable a précisé que des groupes organisés provoquaient la pénurie de produits alimentaires et portaient atteinte a l’économie nationale et la sécurité alimentaire des Algériens, affirmant l’incrimination de diffusion sur les réseaux sociaux de fausses informations relatives a la spéculation et la pénurie.