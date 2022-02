Ministre du Travail: l’allocation chômage sera versée le 28 de chaque mois

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ,Youcef Chorfa, a annoncé ce lundi que l’allocation chômage décidée par le président Tebboune sera versée le 28 de chaque mois.

Le ministre a demandé aux jeunes désœuvrés souhaitant bénéficier de l’allocation chômage de ne pas se rendre aux agences d’emploi pour s’inscrire car l’opération se fera a distance selon lui.

Invité lundi au Forum de la Chaîne I de la Radio algérienne, le ministre a expliqué qu’il était inutile d’aller a l’agence d’emploi pour s’inscrire car les inscriptions se feront sur la plateforme numérique qui sera disponible sur le site officiel de l’ANEM.

Et Chorfa de préciser: “Dès lors que la demande du jeune postulant est inscrite sur le site, son dossier entrera systématiquement dans le fichier national des demandeurs d’emploi”.

Par ailleurs, l’interlocuteur a annoncé que la plateforme d’allocation chômage sera lancée le 25 de ce mois en cours, ajoutant que les demandeurs inscrits sur le site seront invités a déposer les documents requis a compter du 1er mars prochain.

Selon lui, il n’y a aucune différence entre une personne qui s’inscrit au début du mois et celle qui s’inscrit a la fin du mois dans la mesure où elles bénéficieront tout deux de la même prime.

Allocation chômage: nouveau communiqué du ministère du Travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale Youcef Chorfa a présidé ,dimanche, une rencontre de coordination pour mettre le point sur les mesures et les modalités d’octroi de l’allocation chômage.

Ont pris part a la rencontre présidée par Youcef Chorfa des cadres du ministère, des cadres de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), des directeurs d’emploi de wilayas, des inspecteurs de travail de wilaya et des présidents des sections d’emploi de wilayas.

A ce titre, le membre du gouvernement a affirmé son soutien total et son accompagnement aux responsables locaux du secteur du travail et d’emploi, insistant sur son veille quant a une meilleure prise en charge des demandeurs d’emploi et a ce que des services de qualité soient assurés.

Une occasion également pour le ministre de s’enquérir des derniers préparatifs en prévision du lancement de la plateforme numérique de l’ANEM prévu le 25 février prochain. Elle permettra aux postulants d’inscrire une demande de bénéfice de l’allocation et d’éviter d’éventuelles affluences devant les annexes locales de l’Agence.

L’allocation chômage sera versée aux 19-40 ans

Dans le cadre de la concrétisation de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative a la création de l’allocation chômage, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a affirmé que les préparatifs étaient en bonne voie pour son entrée en vigueur dans les plus brefs délais. La tranche d’âge des sans-emplois bénéficiaires a été fixée de 19 a 40 ans, précise le ministre.

Le ministre du Travail, Youcef Cherfa détaille le projet d’allocation chômage sur les ondes de la Chaîne 3.

Les moyens financiers nécessaires sont disponibles affirme Youcef Cherfa, qui a donné des instructions “fermes” aux responsables de l’Emploi en vue de veiller a la réussite de cette procédure.