Mondial: Arabie saoudite 0-2 Mexique (mi-temps)

Deux minutes après la reprise de la seconde période, l’Arabie saoudite a encaissé un but par Martin (47′).

La première mi-temps du match Arabie saoudite – Mexique se termine sur le score de parité 0 partout. Un score qui profite aux deux autres équipes de ce groupe, en l’occurrence la Pologne et l’Argentine qui sont qualifiées pour le moment pour les 1/8e de finale.

Les Saoudiens doivent l’emporter s’ils souhaitent poursuivre leur aventure dans ce Mondial qu’abrite le pays voisin le Qatar.

Mondial: la Tunisie éliminée malgré sa victoire face à la France

Les Aigles de Carthage officiellement éliminés de la coupe du monde malgré leur victoire ce mercredi (1-0) face aux champions du monde.

Wahbi Khazri a marqué l’unique but des Tunisiens dans ce tournoi à la 58è minute de jeu.

C’est l’Australie qui accompagne la France en 1/8 de finale après sa victoire contre le Danemark (1-0) à , à l’issue de la dernière journée de la phase de poule du groupe (D).

Classement du groupe D:

1- France 6 points (différence de buts)

2- Australie 6 points

3- Tunisie 4 points

4- Danemark 1 point

Mondial: le Sénégal aux 1/8e de finale

Le Sénégal a validé mardi son billet de qualification pour le second tour de la coupe du monde au Qatar en venant à bout de l’Equateur (2-1).

Le Sénégal est la première sélection africaine qualifiée pour les huitièmes de finale. Il termine 2e du groupe (A) avec 6 points derrière les Pays-Bas (7pts).

En revanche, l’Equateur (4pts) et le Qatar (0 pt) sont éliminés.

Koulibaly redonne l’avantage au Sénégal (2-1) à la 70è minute face à l’Equateur. Ainsi, les hommes d’Aliou Cissé sont toujours en 1/8e de finale du Mondial.

Après avoir mené (1-0) en première mi-temps, le Sénégal vient d’encaisser le but d’égalisation par Caicedo (67′), synonyme d’élimination de la coupe du monde à une demi-heure de la fin.

Le Sénégal mène ce mardi a la mi-temps (1-0) dans ce troisième match du groupe (A) de la Coupe du Monde face a l’Equateur. Ismaïla Sarr s’est fait justice lui-même en marquant sur pénalty (44′). Désormais, les Lions de la Teranga sont qualifiés pour les 1/8e de finale en compagnie des Néerlandais.

Mondial: le Brésil, 2e pays qualifié pour les 1/8

Après la France, le Brésil valide a son tour son billet de qualification pour les 1/8 de finale du Mondial du Qatar en s’imposant ce lundi soir face a la Suisse (1-0).

L’unique but de la partie était l’oeuvre de Casemiro (83′). Ainsi, le Brésil occupe la tête du groupe (G) avec 6 points, suivi de la Suisse (3 pts) alors que le Cameroun et la Serbie occupent la dernière place (1pt).

Mondial: le “Réveil” des Africains

Hormis la défaite de la Tunisie contre l’Australie (0-1), les autres sélections africaines engagées dans cette coupe du monde se sont réveillées dès la 2e journée de la phase de poule. A commencer par le Sénégal vainqueur du Qatar (3-1), et puis la victoire du Maroc (2-0) face a la Belgique, en passant par le nul arraché par le Cameroun face a la Serbie (3-3) pour arriver a la victoire du Ghana (3-2) aux dépens de la Corée du Sud.

Ghana 3-2 Corée du Sud

Les Ghanéens se sont imposés lundi (3-2) face a la Corée du Sud dans un match plein d’intensité et de rebondissements.

Les Black Stars affronteront dans le dernier match de la phase de poule l’Uruguay. Occasion de prendre leur revanche après avoir été éliminés des 1/4 de finale du Mondial 2010 en Afrique du sud.

Après l’égalisation des Sud-Coréens (2-2), Kudus redonne l’avantage aux Black Stars en inscrivant le 3e but (68′).

Menée a la mi-temps (0-2) par le Ghana, la Corée du Sud réduit le score dans un premier temps par l’intermédiaire de Guesung (58′) avant d’égaliser trois minutes plus tard par le même joueur .

Les Black Stars mènent (2-0) en première mi-temps contre la Corée du Sud dans ce 2e match du groupe (H) de la coupe du monde. Il aura fallu attendre 24 minutes pour inscrire le premier but par Salisu avant de doubler la mise 10 minutes plus tard grace a Kudus.

Un avantage logique pour les coéquipiers du capitaine ghanéen André Ayew.

Mondial: Les Lions indomptables restent en vie

Vincent Aboubakar sauve ce lundi le Cameroun d’une élimination quasi certaine du Mondial du Qatar. Incorporé en seconde période par le coach Rigobert Song alors que son équipe est menée (1-0) face a la Serbie, Aboubakar a réduit le score d’un lobe magistral (63′) avant de servir le capitaine Choupo-Moting qui met sans difficulté aucune le ballon au fond des filets du gardien serbe (66′) permettant a son équipe de revenir dans la compétition. En tout cas, la qualification des Camerounais au prochain tour passe inéluctablement par une victoire dans le dernier match face au Brésil de Richarlison.

Rappelons que Castelletto a ouvert le score (29′) pour le Cameroun avant de sombrer en fin de la première mi-temps en encaissant deux buts en deux minutes (45+1) et (45+3) par Pavlovic et Savic.

Le 3e but des Serbes a été inscrit par Mitrovic (53′).

Mondial: le Canada éliminé après sa défaite contre la Croatie (1-4)

La Croatie inflige une correction au Canada ce dimanche soir (4-1) dans ce deuxième match du groupe (F).

En seconde période, les vice-champions du monde ont marque deux buts par Kramaric (70′) et Lovro Majer (90+4).

Si la Croatie a rejoint le Maroc en tête du groupe (4pts), le Canada est en revanche officiellement éliminé du tournoi. C’est la deuxième nation a quitter la compétition après le pays organisateur, le Qatar battu lors des deux premiers match par l’Equateur (0-2) et le Sénégal (1-3).

Fin de la première mi-temps du match opposant la Croatie au Canada sur la victoire des premiers sur le score de 2 a 1.

Menée après deux minutes de jeu en première mi-temps face au Canada, la Croatie renverse la vapeur et mène désormais sur le score de 2 -1.

Le Canada surprend la Croatie dès la 2e minute dans ce deuxième match du groupe (F) de la coupe du monde par Alphonso Davies. L’attaquant croate Kramaric remet les pendules a l’heure a la 36e minute avant que son coéquipier Livaja ne donne l’avantage aux siens a la 44′.

Mondial: Les Lions de l’Atlas dominent les Diables rouges

Coaching gagnant pour Walid El Regragui! Invaincu, le Maroc l’a emporté logiquement ce dimanche face a la Belgique sur le score de 2 a 0 et s’approche d’une qualification pour le second tour du Mondial.

Quelques minutes après avoir fait son apparition, Sabiri a marqué d’un coup franc direct pour le Maroc (73′). Un autre remplaçant côté marocain, Aboukhlal corse l’addition a 90+2.

Ainsi, le Maroc confirme sa bonne entrée en la matière en occupant la 1e place du groupe avec 4 points et semble d’ores et déjà mettre le premier pied dans les 1/8 de finale de la coupe du monde.

Le premier half du deuxième match du groupe (F) entre les Lions de l’Atlas et les Diables rouges (Belgique) se termine sur le score de 0 partout.

Le Maroc a marqué un but par Saiss (45+1) refusé par l’arbitre pour une position de hors-jeu.

Le meilleur gardien de la Liga Yassine Bounou n’a pas été retenu dans le Onze entrants. Il a finalement été remplacé par El Kajoui.

Mondial: Pologne 2 – 0 Arabie saoudite

La chance tourne le dos aux Saoudiens! Première défaite pour les protégés d’Hervé Renard face a la Pologne (0-2).

Après avoir dominé le jeu tout au long de la partie, l’Arabie saoudite a encaissé le 2e but à 9 minutes de la fin par Lewandowski.

En première mi-temps, l’Arabie Saoudite a encaissé contre le cours du jeu un but à la 39e.

Le seul but de la première partie a été marqué par Zielinski. En revanche, l’attaquant saoudien Salem Al-Dawsari a raté un penalty, privant son équipe d’une égalisation certaine avant la pause.

Comme face à l’Argentine, les Saoudiens sont en retard d’un but a la mi-temps.

Mondial: Les Aigles de Carthage compromettent leurs chances

Après leur défaite (0-1) au 2e match du Groupe D du Mondial face a l’Australie, les Tunisiens semblent compromettre leurs chances d’une qualification au second tour.

Pour cause, les coéquipiers de Msakni affronteront lors de leur dernier match de phase de poule les Champions du monde en titre, en l’occurrence les Bleus.

Après avoir obtenu un match nul face au Danemark, les Aigles de Carthage sont en difficulté lors de ce 2e match du groupe (B) contre l’Australie.

Les Tunisiens sont menés a la mi-temps (0-1). Le premier but encaissé par la Tunisie dans cette coupe du monde au Qatar est l’oeuvre de Duke a la 23e, sachant que les Australiens sont condamnés a réagir après leur lourde défaite face a la France (1-4).

MONDIAL: le Ghana aurait pu mieux faire contre le Portugal

Autre déception pour les Africains! Les Black Stars mériteraient au moins sortir avec un nul dans match face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Les Ghanéens ont été battus par les Portugais dans ce match du groupe (H) de la coupe du monde (2-3).

La première mi-temps s’est terminée sur le score de 0 partout. En seconde période, on a assisté à cinq buts, 3 côté portugais et 2 côté ghanéen.

Ronaldo (65′ sp) a marqué le premier but pour son équipe, mais Ayew est parvenu à remettre les pendules à l’heure (73′). Toutefois, la joie des Ghanéens après cette égalisation n’a été que de courte durée car Joa Félix a donné l’avantage aux siens (78′) avant que Leao ne marque le 3e but (80′). En retard de deux buts, les Blacks Stars ont réduit le score grace a Bukari (89′). Ce dernier a failli offrir le point nul à son équipe n’était sa glissade (90+10).

Ainsi, le Portugal occupe la 1e place du groupe H avec 3 points, sachant que l’Uruguai et la Corée du Sud se sont neutralisés (0-0).

MONDIAL: le récital de l’Espagne contre le Costa Rica

La Roja affiche la couleur. Dans ce deuxième match du groupe (E), l’Espagne a largement dominé ce mercredi soir le Costa Rica en lui infligeant une correction de 8 a 0.

Dani Olmo a marqué dès la 11e minute. Ascensio a ajouté un second but pour la Roja (21′) avant que Torres ne signe le 3e but sur penalty (31′). C’est sur cet avantage de 3-0 que se termine la première mi-temps.

En difficulté, les camarades de l’ancien portier madrilène Navas ont encaissé quatre buts après le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Torres (54) et Gavi (74′) et les deux rentrants en deuxième mi-temps ayant marqué en toute fin de partie en l’occurrence Soler (90′) et Morata (90+2).

Ainsi, les Espagnols prennent la première place en compagnie du Japon tandis que l’Allemagne et le Costa Rica occupent la dernière place.

MONDIAL: le Japon bat l’Allemagne

Dans le match d’ouverture du groupe (E) du Mondial 2022 au Qatar, l’Allemagne s’est inclinée ce mercredi face au Japon (1-2).

Malgré son avantage en première mi-temps grace au penalty transformé par Gündoğan (33′ sp), les Japonais on su renverser la vapeur dans le dernier quart d’heure en égalisant par Doan (75′) avant de corser l’addition par Asano (83′).

MONDIAL:La Croatie tenue en échec par le Maroc

Dans le groupe F de la coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont réussi ce mercredi a arracher le match nul face aux vice-champions du monde, les Craotes portés par leur capitaine Modric.

Contrairement a l’édition précédente en Russie (2018) où ils avaient raté leur entrée en lice en perdant face a l’Iran (0-1), les Marocains doivent ce point aussi précieux à leur portier Bonou qui a réalisé de belles parades et gardent leurs chances intactes.

MONDIAL:Les Aigles de Carthage et les Vikings se neutralisent

Entrés en lice ce mardi 22 novembre, la Tunisie et le Danemark ont fait match nul 0 partout.

Les Tunisiens peuvent avoir des regrets au vu du nombre d’occasions qu’ils se sont créées, notamment par l’intermédiaire de Issam Jebali qui a raté lamentablement face a Schmeichel.

Christensen a vu lui-aussi son tir de la tête repoussé par le poteau gauche du portier tunisien.

Ainsi le match s’achève sur le score de 0 partout.

MONDIAL: Les Lions de la Teranga ratent leur entrée en lice

Les champions d’Afrique -le Sénégal- ont été dominés lundi soir par la Hollande sur le score de 2 à 0 dans le choc du groupe A de la coupe du monde.

Les deux buts de la partie ont été inscrits à six minutes de la fin par Gakpo (84′) et Klaassen (90+9).

A l’issue des deux premiers matches du Groupe A, l’Equateur et les Pays-Bas occupent le première place tandis que le Qatar et le Sénégal ferment la marche avec 0 point chacun.

L’Angleterre étrille l’Iran

La sélection d’Angleterre a écrasé l’Iran ce lundi sur le score sans appel (6 a 2) dans ce premier match du groupe (B) de la coupe du monde qu’abrite le Qatar.

Si le portier iranien a été sauvé par sa barre transversale après une tête de Maguire, Bellingham, lui, a réussi d’ouvrir le score deux minutes plus tard (35’) de la tête, avant que Saka ne double la mise a la 43’ et enfin Sterling met un troisième but (45+1) sur un centre du capitaine Harry Kayne.

C’est sur ce score que s’est achevée la première mi-temps de ce match du groupe (B) de la coupe du monde qu’organise le Qatar.

En seconde période, Saka a inscrit le 4e but pour l’Angleterre après s’être joué de la défense iranienne (62′) avant que Taremi ne marque un but d’honneur pour l’Iran (65′). Incorporés a 20 minutes de la fin de la confrontation, Rashford et Grealish ont inscrit respectivement les 5e et 6e buts des Anglais (71′ et 89′).

Taremi ajoute un 2e but pour l’Iran (90+13) et signe ainsi un doublé dans ce match.

Qatar 0-2 Equateur (VIDEO)

Le Qatar –pays hôte de la Coupe du monde 2022- s’est incliné dimanche soir en match d’ouverture face a l’Equateur (0-2).

Les deux buts équatoriens sont l’œuvre du capitaine Valencia (16’ sp, 31e), sachant que le même joueur a marqué un but (3′) refusé après le retour a la VAR.

Il convient de rappeler que la sélection du Qatar participe pour la première fois de son histoire a la phase finale de la coupe du monde.