MONDIAL: Les Lions de la Teranga ratent leur entrée en lice

Les champions d’Afrique -le Sénégal- ont été dominés lundi soir par la Hollande sur le score de 2 à 0 dans le choc du groupe A de la coupe du monde.

Les deux buts de la partie ont été inscrits à six minutes de la fin par Gakpo (84′) et Klaassen (90+9).

A l’issue des deux premiers matches du Groupe A, l’Equateur et les Pays-Bas occupent le première place tandis que le Qatar et le Sénégal ferment la marche avec 0 point chacun.

L’Angleterre étrille l’Iran

La sélection d’Angleterre a écrasé l’Iran ce lundi sur le score sans appel (6 a 2) dans ce premier match du groupe (B) de la coupe du monde qu’abrite le Qatar.

Si le portier iranien a été sauvé par sa barre transversale après une tête de Maguire, Bellingham, lui, a réussi d’ouvrir le score deux minutes plus tard (35’) de la tête, avant que Saka ne double la mise a la 43’ et enfin Sterling met un troisième but (45+1) sur un centre du capitaine Harry Kayne.

C’est sur ce score que s’est achevée la première mi-temps de ce match du groupe (B) de la coupe du monde qu’organise le Qatar.

En seconde période, Saka a inscrit le 4e but pour l’Angleterre après s’être joué de la défense iranienne (62′) avant que Taremi ne marque un but d’honneur pour l’Iran (65′). Incorporés a 20 minutes de la fin de la confrontation, Rashford et Grealish ont inscrit respectivement les 5e et 6e buts des Anglais (71′ et 89′).

Taremi ajoute un 2e but pour l’Iran (90+13) et signe ainsi un doublé dans ce match.

Qatar 0-2 Equateur (VIDEO)

Le Qatar –pays hôte de la Coupe du monde 2022- s’est incliné dimanche soir en match d’ouverture face a l’Equateur (0-2).

Les deux buts équatoriens sont l’œuvre du capitaine Valencia (16’ sp, 31e), sachant que le même joueur a marqué un but (3′) refusé après le retour a la VAR.

Il convient de rappeler que la sélection du Qatar participe pour la première fois de son histoire a la phase finale de la coupe du monde.