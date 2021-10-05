-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
أعلنت عن مسابقة طومبولا استثنائية لعملائها

OPPO تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها في الجزائر

أحمد عليوة
  • 139
  • 0
OPPO تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها في الجزائر

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف والاكسسوارت المتصلة، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها في الجزائر إطلاق مسابقة طومبولا استثنائية مخصصة لجميع زبائنها ومستخدميها الجزائريين قصد تمكينهم من الفوز بمجموعة جوائز قيمة.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، فانه في الفترة من 4 إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، يمكن للزبائن عند شراء أحد الهواتف الذكية المتطورة OPPO Reno5أوOPPO A54 المشاركة في الطومبولا من أجل الفوز بجائزة استثنائية مقدمة من أوبو.

وسيتمكن ما لا يقل عن 372 شخصًا من الفوز بإحدى الجوائز التي ستقدمها أوبو الجزائر بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، وسيتم تنظيم هذاالسحب على مرحلتين مع وجود العديد من الفرص للفوز بجائزة مختلفة في كل مرة.

وستمنح هدايا تشمل آلات الغسيل وأجهزة التلفزيون عالية الدقة وأجهزة الميكروويف، بالإضافة إلى الهواتف واللوازم مهداة من طرفOPPO مثل أحدث سماعات اللاسلكية من العلامة التجارية.

وقال زكريا مسيخ، مدير التسويق في أوبو الجزائر: “لقد مرت 7 سنوات حتى الآن على تواجد شركة OPPO في الجزائر، وأننا نحاول دائمًا تقديم أفضل المنتجات لمستخدمينا”. مضيفا أنه “من أجل شكر عملائنا الجزائريين على دعمهم ووفائهم الدائم، نظمنا هذه الطومبولا للفوز بالعديد من الجوائز”.

مقالات ذات صلة
مخطط موازنة تكميلي لإنقاذ ديوان تسيير الممتلكات الثقافية

مخطط موازنة تكميلي لإنقاذ ديوان تسيير الممتلكات الثقافية

ميزانية الديوان تراجعت بـ50 في المائة ويجب إخراجه من التنشيط إلى الإنتاج

ميزانية الديوان تراجعت بـ50 في المائة ويجب إخراجه من التنشيط إلى الإنتاج

عودة خدمات فيسبوك واتساب وإنستغرام وهذا سبب توقفها!

عودة خدمات فيسبوك واتساب وإنستغرام وهذا سبب توقفها!

كونامي تعتذر عن المستوى الكارثي للعبة eFootball 2022

كونامي تعتذر عن المستوى الكارثي للعبة eFootball 2022

ناشطة كاميرونية للقادة الأفارقة: تعلموا الشجاعة ضد فرنسا من الجزائر

ناشطة كاميرونية للقادة الأفارقة: تعلموا الشجاعة ضد فرنسا من الجزائر

التلفزيون الجزائري يحذر من صفحات تنشر أخبارا كاذبة باسمه

التلفزيون الجزائري يحذر من صفحات تنشر أخبارا كاذبة باسمه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد