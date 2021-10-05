OPPO تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها في الجزائر

أعلنت عن مسابقة طومبولا استثنائية لعملائها

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف والاكسسوارت المتصلة، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها في الجزائر إطلاق مسابقة طومبولا استثنائية مخصصة لجميع زبائنها ومستخدميها الجزائريين قصد تمكينهم من الفوز بمجموعة جوائز قيمة.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، فانه في الفترة من 4 إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، يمكن للزبائن عند شراء أحد الهواتف الذكية المتطورة OPPO Reno5أوOPPO A54 المشاركة في الطومبولا من أجل الفوز بجائزة استثنائية مقدمة من أوبو.

وسيتمكن ما لا يقل عن 372 شخصًا من الفوز بإحدى الجوائز التي ستقدمها أوبو الجزائر بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، وسيتم تنظيم هذاالسحب على مرحلتين مع وجود العديد من الفرص للفوز بجائزة مختلفة في كل مرة.

وستمنح هدايا تشمل آلات الغسيل وأجهزة التلفزيون عالية الدقة وأجهزة الميكروويف، بالإضافة إلى الهواتف واللوازم مهداة من طرفOPPO مثل أحدث سماعات اللاسلكية من العلامة التجارية.

وقال زكريا مسيخ، مدير التسويق في أوبو الجزائر: “لقد مرت 7 سنوات حتى الآن على تواجد شركة OPPO في الجزائر، وأننا نحاول دائمًا تقديم أفضل المنتجات لمستخدمينا”. مضيفا أنه “من أجل شكر عملائنا الجزائريين على دعمهم ووفائهم الدائم، نظمنا هذه الطومبولا للفوز بالعديد من الجوائز”.