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OPPO تطلق الهاتف الذكي الجديد Reno6

أحمد عليوة
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OPPO تطلق الهاتف الذكي الجديد Reno6

أطلقت OPPO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية، هاتفها الذكي الجديد في الجزائر  Reno6، والذي يعتبر الهاتف الذكي الأحدث في سلسلة  Reno.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد صمم الهاتف لعشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو الذين يرغبون في تخليد أثمن لحظات حياتهم اليومية، حيث يضم هاتف Reno6  مجموعة من تقنيات التصوير الآني التي تنافس أفضل الكاميرات الاحترافية المتوفرة في السوق.

وبهذه المناسبة، قال زكريا مسيخ، مدير أول العلامات التجارية في OPPO الجزائر: “نريد مساعدة الناس على التعبير عن مشاعرهم بأكثر الطرق إبداعا، بفضل هاتف Reno6 الجديد من  OPPO، سيتمكن الجزائريون من إنشاء مقاطع فيديو بورتريه مذهلة ورواية قصصهم الخاصة كما يرونها مع جميع التطبيقات أو الأدوات التي أضفناها إلى هذا النموذج، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح منتج Reno6 لهم تخليد تجاربهم وذكرياتهم ومشاركتها، في الوقت نفسه، يكشف الجهاز شيئا إضافيا قليلا بفضل طلاء OPPO Glow  الخاص”.

ويعد هاتف Reno6 بإتاحة جميع التقنيات الحديثة، سواء كان ذلك لعشاق التصوير الفوتوغرافي أو هواة الألعاب الذين يبحثون عن التجربة المثالة وهذا بفضل معالجها المتخصص، سواء كانوا مستخدمين محترفين أو هواة فقط، فقد تم تصميم Reno6 مع وضع جميع أنواع الاستخدامات في عين الاعتبار ومن بين العديد من الميزات الرائعة الأخرى الموجودة في هواتف  Reno6، هناك ميزة شحن الفلاش 50 واط والبطارية التي تدوم طويلاً 4310 مللي أمبير كميزة إضافية، حيث يمكن شحن هاتف OPPO Reno6 بنسبة 100 بالمائة في مدة 45 دقيقة ويمكنكم بشحن مدته 5 دقائق من تشغيل الفيديوهات يصل لمدة 3 ساعات.

وأعطتOPPO  موعدا يوم 12 جانفي الجاري من أجل عرض فيديو Reno6 عبر الإنترنت، وهو عرض تقديمي يمكن الوصول إليه مجانًا على صفحة (OPPO) على Facebook  وقناة OPPO  الجزائر علىYoutube  والتي ستتيح اكتشاف المزيد من التفاصيل والابتكارات التي قدمتها هواتف  Reno6.

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