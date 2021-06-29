OPPO تطلق الهاتف الذكي A94 المخصص للتصوير

يعتبر الأحدث في سلسلة A المثالي لصانعي المحتوى

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة في السوق العالمية للهواتف الذكية والأجهزة المتصلة، الإثنين، عن إطلاق الهاتف الذكي الجديد OPPO A94 أحدث منتجات سلسلة A والذي يقدم تجربة كاملة، سلسة وسهلة بشكل استثنائي.

ويستفيد هاتف A94الذكي الجديد من إمكانيات توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الجديدة التي طورتها OPPO من خلال تحديث البرنامج المجاني، ويمكن لمستخدم الهاتف الذكي بسهولة زيادة ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز في أي وقت لتعزيز إمكانات A94 الجديد، كما يمكن تمديد بـ 2 و 3 و 5 جيغا، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيغا على الهاتف، ويمكن لـA94 من خلال هذه الميزة الوصول إلى 10 و 11 و 13 جيغا من ذاكرة الوصول العشوائي حسب الحاجة لتحقيق أقصى قدر من السيولة.

وبفضل الكاميرا الرباعية Al Quadam 48MP، يقدم هاتف OPPO A94 خيارات إبداعية بعشرة أضعاف، حيث يتكون النظام من مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بكسل، مستشعر آخر بدقة 8 ميجا بكسل، مستشعر بورتريه بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وتتيح هذه الكاميرات الأربع مجتمعة إمكانية الحصول على صور ومقاطع الفيديو بسهولة مذهلة.

يتميز الهاتف بتعدد الاستخدامات وخاصية الفيديو Dual-View كما يسمح هاتفOPPO A94 الجديد بالحصول على مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في نفس الوقت من خلال إمكانية الاطلاع على تعليقات المتابعين بصفة حينية، ستأخذ هذه الميزة صناع المحتوى إلى آفاق جديدة في احتراف مدونات الفيديو.

ويتميز هاتف OPPO A94 بسعة بطارية كبيرة تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة وباستخدام تقنية 30W VOOC Flash Charge 4.0، ويمكن إعادة شحن هاتفOPPO A94 بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في 56 دقيقة فقط.

وقال زكريا مسيخ مدير علامة OPPO الجزائر: “لقد لاحظنا طلبا متزايدا من المستهلكين على أدوات إنتاج الصور والفيديو المتقدمة، وبناء على هذه الملاحظات، توصلنا إلى A94 الجديد، حيث يوفر الهاتف مجموعة متكاملة من الخاصيات المتقدمة يسهل النفاذ إليها لتمكين المحترفين كما المبتدئين من الحصول على صور ومقاطع فيديو رائعة بعد بضع نقرات من خلال هذا النموذج الجديد، نطمح فيOPPO الجزائر للمساعدة في ظهور جيل جديد من المبدعين”.