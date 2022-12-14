OPPO تطلق جهاز مراقبة صحة الأسرة OHealth

لمساعدة المستخدمين على جمع بيانات صحية دقيقة

نظمت شركة”OPPO” الحدث التكنولوجي السنوي OPPO INNO DAY” 2022″ الخاص بالشركة، الذي أقيم عبر الإنترنت في بث مباشر، حيث سلط هذا الحدث الذي يحمل شعار “من أجل مستقبل أفضل” الضوء على التزام الشركة إثراء مبادراتها الذكية الأربع المتمثلة في الترفيه الذكي والإنتاجية الذكية والصحة الذكية والتعلم الذكي لتقديم المزيد من الابتكارات من أجل الخير العام وبناء مستقبل شامل وأكثر إيجابية للجميع، ويمكن للضيوف الانضمام إلى الحدث عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع “OPPO” الرسمي

وقد استثمرت شركة”OPPO” قدرا كبيرا من الموارد في تطوير تكنولوجيا الصحة الذكية، حيث لم يقتصر الأمر على مختبر “OPPO Health Lab” في عام 2021 لتطوير أساليب مبتكرة لمساعدة المستخدمين على بناء أنماط حياة صحية، كما أنشأت شركة “OPPO” علامة تجارية فرعية صحية ذكية جديدة تحمل اسم “OHealth”.

وخلال يوم الابتكار “INNO DAY” لعام 2022، كشفت “OPPO” النقاب عن أول منتج يحمل علامتها التجارية “OHealth”، وهو جهاز مراقبة صحة الأسرة “OHealth H1” ، حيث يجمع هذا الجهاز بين ست وظائف لمراقبة البيانات الصحية مخصصة للاستخدام العائلي في جهاز واحد وتتمثل هذه الوظائف في قياس الأكسجين في الدم وتخطيط القلب وسمع نبضات القلب والرئة ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وتتبع النوم.

فمن خلال أجهزة استشعار عالية الدقة وخوارزميات صحية رائدة في مجال الصناعة، سيساعد جهاز “OHealth H1” المستخدمين على جمع بيانات صحية دقيقة والعناية بشكل أفضل بصحة الأسرة بأكملها، على عكس التصاميم الصناعية للمعدات الطبية التقليدية، فإن “OHealth H1” عبارة عن جهاز فائق الخفة يزن 95 جرامًا فقط ويتميز بحواف مستديرة الشكل وتصميم بيضاوي متحد المركز، وهذا ما يسهل على المستخدمين حمله معهم في أي مكان يذهبون إليه وهذا ما يساعدهم على دمج القياسات الصحية المنتظمة في روتينهم اليومي.