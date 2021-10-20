OPPO تطلق رسميًا النسخة العالمية من تحديث ColorOS 12

أعلنت شركة “أوبو”، الثلاثاء، عن الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل ColorOS 12 الجديد والمخصص لجميع مستخدميها، لتصبح واحدة من أوائل مصنعي المعدات الأصلية (OEM) المستندة على Android 12 .

ومن أجل تزويد مستخدميها بتجربة سلسة، أقرب إلى Android 12، يقدم ColorOS 12 واجهة “مستخدم” جديدة تمامًا وأداء أكثر سلاسة وميزات غنية من شأنها تعزيز الإنتاجية اليومية.

وحسب بيان للشركة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان ابتكار تحديث ColorOS 12جاء بناء على مفهوم التصميم اللامتناهي الذي تخيلته OPPO ، وهو تصميم خفيف ونظيف وقابل للتخصيص بشكل غني، كما يوفر نظام التشغيل الجديد تجربة أكثر شمولاً ويأتي مع أيقونات ورسوم متحركة وإطار معلومات، أكثر نعومة ومناسبة لمختلف اللغات والثقافات، بالإضافة إلى إطار قابل للتكيف مع تنسيقات الهاتف المختلفة.

من جهة أخرى، فان تقديم تجربة سلسة وشفافة للمستخدمين هو هدف رئيسي للبحث والتطوير والابتكار في OPPO حيث يؤكد نظام ColorOS 12 الجديد على الراحة والقدرة على التحمل، كما أعطت الشركة الأولوية للخصوصية على ColorOS حيث يأتي ColorOS 12 مع جميع ميزات الأمان والخصوصية المحسّنة لنظام Android 12 ، بما في ذلك لوحات معلومات الخصوصية ومشاركة الموقع التقريبية ومؤشرات الميكروفون والكاميرا، والتي ستتيح للمستخدمين أن يكونوا أصحاب القرار في حياتهم الخاصة.

وللعلم فانه لأول مرة، تعلن OPPO عن سياسة تحديث رئيسية على وجه التحديد لأجهزة OPPO المتاحة منذ عام 2019 ، وضمنت الشركة ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android لأجهزة سلسلة Find X الرائدة ، وتحديثين من Android لـ Reno / F / K وبعض من السلسلة A بالإضافة إلى تحديث Androidلطرازات سلسلة A ذات الذاكرة المنخفضة. بالإضافة إلى أربع سنوات من تحديثات تصحيح الأمان المنتظمة لسلسلة Find X / Reno / F / K ، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للسلسلة .A

وتهدف الشركة إلى توفير ColorOS 12 في أكثر من 110 طرازا مما يتيح لـ 150 مليون شخص استخدام نظام ColorOS 12 .