Ouadjaout donne le coup d’envoi des examens de la 5e a Bordj Badji Mokhtar

Plus de 853.000 élèves concernés

Le ministre de l’Education nationale Mohamed Ouadjaout a donné officiellement ce mercredi 2 juin 2021 le coup d’envoi des épreuves de l’examen de fin de cycle primaire “la 5e“.

Plus de 853.000 élèves de l’ensemble du territoire national passent l’examen qui portera sur trois épreuves dans les matières principales l’Arabe, les Mathématiques et le Français.

Selon l’Office national des examens et concours (ONEC), le nombre de candidats a atteint 853.391 candidats, dont 436.469 garçons et 416 922 filles, répartis sur 14.472 centres d’examen au niveau national.

Les candidats passent les épreuves de langue arabe et des mathématiques durant la matinée, alors que l’épreuve de Français aura lieu dans l’après-midi, selon le planning des examens de fin d’année scolaire 2020-2021. Le compostage des copies se fera au niveau de 13 centres de collecte avant de les répartir sur 62 centres de correction qui débutera le 7 et se poursuivra jusqu’au17 juin.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, avait appelé, les directeurs de l’éducation a travers les wilayas a imposer aux encadreurs des examens scolaires nationaux le respect des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d’examen, avait indiqué un communiqué du ministère.

Lors d’une visioconférence avec les directeurs de l’éducation des différentes wilayas du pays et des cadres de l’administration centrale, “le ministre a donné des instructions invitant tout un chacun a la vigilance et appelant a imposer aux encadreurs, chacun selon sa fonction et ses prérogatives, la mise en application de la teneur des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d’examen pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens scolaires nationaux”.