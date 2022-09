Partis et organisations réclament la libération “immédiate” du journaliste de Echorouk

Outre les partis politiques, organisations et associations ont exprimé leur solidarité avec le journaliste de Echorouk, Belkacem Houam, incarcéré jeudi dernier, pour son article sur la suspension d’exportation des dattes.

Le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a réagi dans un communiqué a la mise en prison du journaliste Belkacem Houam qui s’est dit “surpris” par la condamnation prononcée par le tribunal de Hussein-Dey a l’encontre du journaliste dans la mesure où la Constitution stipule dans son article 54 que “la détention provisoire est une mesure exceptionnelle…”.

Le Conseil a tenu a rappeler que “le délit de presse a été abrogé” d’où l’incompréhension quant a la décision d’emprisonnement du confrère Belkacem Houam.

De ce fait, le CNJA qui réaffirme son refus a l’emprisonnement de journaliste pour ses écrits réclame la libération immédiate du journaliste [Belkacem Houam] et laisser l’affaire suivre son cours normal selon les lois de la République.

Enfin, le Conseil a affirmé sa confiance en la justice algérienne pour “rendre justice a notre confrère Belkacem Houam”.

De son côté, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) n’est pas restée de marbre face a l’incarcération du journaliste soulignant que “le journaliste a été mis en prison alors que le délit de presse est abrogé”.

La LADDH a ajouté dans son communiqué que l’affaire du journaliste ” a été expédiée lors d’une audience en porte a faux avec les normes minimales d’un procès équitable”.

Communiqué d’Echorouk sur la détention provisoire du journaliste Belkacem Houam

Le journal Echorouk, a reçu avec un choc énorme, la mise en détention provisoire de son journaliste de la rubrique locale, Belkacem Houam.

Le journaliste en question a été convoqué ce Jeudi 08/09/2022, par la police judiciaire et a présenté devant le juste d’instruction près le Tribunal d’Hussein Dey (Alger), qui l’a placé en détention préventive, suite a un article paru dans l’édition du 7 septembre 2022, traitant le contenu d’une réunion sectorielle conjointe sur l’exportation des dattes Algériennes.

Echorouk affirme son entière confiance en la justice algérienne, pour rendre justice au journaliste Belkacem Houam, tout en chargeant un groupe d’avocats pour plaider en faveur du confrère et le libérer de sa prison.

Echorouk affirme notamment que Mr Houam n’a fait qu’éclairer les pouvoirs publics sur une problématique évoquée par les concernés eux-mêmes, et en défense de la réputation du produit national, et de la protection des exportations algériennes, et ce , loin de toute interprétation arbitraire qui n’a rien a voir avec les objectifs et l’orientation du sujet.

