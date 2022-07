PHOTOS: Arkab a Tindouf pour ouvrir la mine de fer de Gara Djebilet

Le ministre de l’Energie et des mines Mohamed Arkab est arrivé ce samedi 30 juillet 2022 a Tindouf pour procéder a l’ouverture de la mine de fer de Gara Djebilet.

“Le ministre de l’Energie et des mines Mohamed Arkab est arrivé ,ce samedi 30 juillet 2022, a l’aéroport Commandant Ferradj de Tindouf en compagnie des PDG des groupes Sonelgaz et les Mines d’Algérie et d’une importante délégation ministérielle. Il a été accueilli par le wali de Tindouf et des représentants des collectivités locales. Il procédera a l’ouverture de la mine de fer de Gara Djebilet”, a indiqué le ministère dans un communiqué.