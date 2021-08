Pour la première fois…un Algérien a la tête de Seaal!

Depuis sa création en 2006

Le conseil d’administration de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) tient une réunion extraordinaire qui sera sanctionnée par la désignation –pour la première fois- d’un nouveau directeur général de nationalité algérienne.

A ce propos, des sources du ministère des Ressources en Eau ont révélé a Echorouk que cette réunion devrait se tenir ce dimanche, au plus tard lundi et serait consacrée a la prise de nombre de décisions et de mesures, a savoir entre autre la nomination d’un nouveau directeur général de la société en remplacement du Français Yves FAGHERAZZI.

Il est utile de rappeler que quatre directeurs généraux français se sont succédé a la tête de Seaal depuis sa création il y a quinze ans, soit en 2006.

Selon toujours nos sources, plusieurs noms appartenant au secteur des Eaux sont pressentis pour prendre les rênes de Seaal, notamment un cadre de cette dernière en l’occurrence “Elyes. M”.

Hassen Houicha / Traduit par: Moussa. K.