Poutine félicite Macron pour sa réélection

Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue Français ce lundi matin, lui souhaitant du “succès” pour son nouveau mandat.

“Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu’une bonne santé”, a déclaré Vladimir Poutine dans un télégramme envoyé a Emmanuel Macron, selon BFMTV.

Des échanges réguliers

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la découverte de charniers sur le front, Emmanuel Macron continue de s’entretenir régulièrement avec son homologue du Kremlin.

Une décision toujours assumée par le président français. Invité le 6 avril du journal télévisé de TF1, Emmanuel Macron avait ainsi asséné: “J’assume totalement d’avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la guerre et construire une nouvelle architecture de paix en Europe il y a plusieurs années.” Et d’ajouter: “Je pense que c’est mon devoir, c’est sans complaisance et sans naïveté”. Voila qui devrait continuer après sa réélection.

Présidentielle française: Emmanuel Macron réélu pour un second mandat

Sans surprise, le président français sortant Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat en battant sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen au second tour avec 58% des suffrages exprimés.

“Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage a celles de l’extrême-droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années a venir”, a déclaré le président réélu, selon Europe 1.

Le président réélu Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu’il n’était “plus le candidat d’un camp, mais le président de tous”. Demandant a ses partisans de ne pas huer son adversaire du deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen, le président réélu a déclaré, lors de son discours au Champ de Mars a Paris : “Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que dès a présent je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le président de tous.” Le chef de l’Etat sortant a été réélu dimanche président de la République face a Marine Le Pen, remportant entre 57,6% et 58,2% des suffrages, selon les estimations disponibles a 20 heures.

Remerciements pour les Français ayant fait barrage

Il a également remercié les électeurs ayant voté pour lui “non pour soutenir” ses idées “mais pour faire barrage a celles de l’extrême droite”, lors de son allocution. “Je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années a venir”, a déclaré le président réélu, arrivé sur le Champ de Mars entouré d’enfants de membres de son équipe de campagne et de son épouse, Brigitte Macron, sur fond d’Ode a la joie de la 9e symphonie de Beethoven, l’hymne européen.

“Je veux remercier l’ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m’ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte. Et par des investissements et des changements profonds, continuer d’assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l’innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique”, a déclaré Emmanuel Macron.

Les désaccords “doivent trouver une réponse”

Le président a affirmé que “la colère et les désaccords” qui ont conduit a voter pour le projet de l’extrême droite “doivent trouver une réponse”. “Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd’hui l’extrême droite, la colère et les désaccords, qui les ont conduits a voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m’entourent”, a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a promis une “méthode refondée” pour gouverner la France, assurant que “nul se sera laissé au bord du chemin”, après avoir été réélu président de la République. “Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève”, a assuré le président sortant lors de son discours de victoire, appelant a être “bienveillants et respectueux” dans un pays “pétri de tant de doutes, tant de divisions”.

2nd tour de la présidentielle française: la participation s’élève a 26% a midi

Les Français ne se sont, pour l’heure, pas déplacés massivement pour le second tour de l’élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron a Marine Le Pen: le taux de participation a midi est de 26,41%, annonce le ministère de l’Intérieur.

Un niveau a peine supérieur a celui constaté au premier tour: a la même heure, 25,48% des électeurs avaient déja exprimé leur choix parmi les 12 prétendants a l’Elysée, selon BFMTV.

La participation a midi est en revanche en déclin par rapport a 2017: a l’époque, déja pour arbitrer un face-a-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 28,23% des électeurs avaient glissé un bulletin de vote dans l’urne a la mi-journée. L’abstention finale avait dépassé les 25% au niveau national.

Les électeurs ont jusqu’a 19h, voire 20h dans les grandes villes, pour se rendre aux urnes. Ce n’est qu’a ce moment-la, a la fermeture des derniers bureaux de vote, que BFMTV sera en mesure de vous délivrer les premières estimations des résultats, réalisées par Elabe avec notre partenaire SFR. D’ici la, le ministère de l’Intérieur dévoilera a 17h un taux de participation actualisé, ce qui nous permettra d’estimer dans les minutes qui suivent l’abstention finale.