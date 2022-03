Présidentielle française: Macron reste en tête, Mélenchon devance Pécresse

A moins de deux mois de la présidentielle française, le président sortant Emmanuel Macron reste en tête dans les sondages, suivi de Marine Le Pen et Eric Zemmour, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, a devancé la candidate LR Valérie Pécresse en difficulté.

Si Jean-Luc Mélenchon dépasse la candidate LR Valérie Pécresse, il passe derrière Marine Le Pen a 17 % et Eric Zemmour 14%.

Il convient de rappeler que l’ancienne candidate a la présidentielle française en 2007, Ségolène Royal, battue au second tour par Nicolas Sarkozy, a affiché son soutien au chef de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

“Si la gauche veut être au second tour, il faut que les responsables se réunissent, en regardant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, et le vote utile a gauche c’est Jean-Luc Mélenchon”, a-t-elle souligné.

Selon un sondage Elabe publié mardi 1er mars, Emmanuel Macron est encore donné en tête du premier tour de la présidentielle (25 %), suivi de Marine Le Pen a 17 %, d’Eric Zemmour a 14 % et de Jean-Luc Mélenchon (12,5 %), qui dépasse désormais Valérie Pécresse (12 %), a rapporté Le Point. En sixième position, le candidat écologiste Yannick Jadot gagne un point en une semaine a 6,5 % d’intentions de vote, devant le candidat communiste Fabien Roussel (stable a 4 %), tandis que la candidate socialiste Anne Hidalgo perd un point a 1,5 %, comme sa concurrente a gauche Christiane Taubira, selon cette étude menée dimanche et lundi, après l’invasion russe en Ukraine.

Le chef de l’Etat sortant recueille un demi-point de plus dans les intentions de vote, tandis que la candidate du RN Marine Le Pen perd un point sur les trois qu’elle avait gagnés la semaine précédente, selon ce sondage réalisé en France métropolitaine pour BFMTV et L’Express avec SFR. Au second tour, l’écart se creuse entre Emmanuel Macron (57,5 %, +2) et Marine Le Pen (42,5 %, -2), et de très loin face a Eric Zemmour (65,5 % contre 35,5 %).