Procès du fils de Khaled Nezzar: le verdict attendu le 4 novembre

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed dans l’affaire de Lotfi Nezzar, fils du général a la retraite Khaled Nezzar, dont le verdit est attendu le 4 novembre prochain.

Lotfi Nezzar, sa femme et trois autres accusés sont poursuivis pour blanchiment d’argent, faux et usage de faux et abus de fonction.

Le fils de l’ancien ministre de la Défense nationale était rentré au pays et a comparu devant le tribunal de Sidi M’hamed où il a fait appel du jugement rendu le 20 juillet 2020 le condamnant a six ans de prison ferme et 2 millions de dinars d’amende.

Selon nos sources, Lotfi Nezzar bénéficie désormais de l’annulation du mandat d’arrêt international émis par le tribunal militaire de Blida qui l’a condamné le 10 février 2020 a 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte a l’”autorité militaire” et “complot contre l’autorité de l’Etat”.

Les mêmes chefs d’accusation étaient également retenus contre son père Khaled, Saïd Bouteflika, le général Toufik, le général Tartag et Louisa Hanoune avant d’être abandonnés.

Nouara Bachouche / Traduit par: Moussa. K.