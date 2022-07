Actuellement en cours, la 20e campagne de peinture de la tour Eiffel sera non seulement la plus chère mais probablement aussi la plus inefficace de l’histoire du monument.

Selon nos sources, le symbole de Paris est très mal en point. Depuis 2010, plusieurs rapports confidentiels dont « Marianne » détient des copies mettent en garde sur les défauts de maintenance et l’ampleur des dégradations.

On a vu Notre-Dame brûler, verra-t-on la tour Eiffel tomber? Selon plusieurs rapports confidentiels, le plus célèbre monument français est depuis plusieurs années dans un état très dégradé et sa maintenance laisse a désirer, selon le magazine Marianne. La 20e campagne de peinture, lancée en 2018 en prévision des Jeux Olympiques, avait pour ambition d’y remédier et de mettre les bouchées doubles, mais elle vire au fiasco. «Dans l’urgence, a certains endroits, une simple couche de peinture est juste badigeonnée sur les couches existantes, qui s’écaillent et ne tiennent pas, c’est une hérésie», dénonce un spécialiste de ces questions, « affolé » par les choix techniques actuels.

«C’est bien simple, si Gustave Eiffel visitait les lieux, il aurait une syncope», se désole un cadre du site. Dans son livre la Tour de trois cents mètres le célèbre ingénieur n’écrivait-il pas que «la peinture est l’élément essentiel de conservation d’un ouvrage métallique et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée…»? Prenant soin d’insister: «Ce qui est le plus important est de s’opposer a un commencement de rouille.» Or, 133 ans plus tard, a certains endroits, la rouille a gagné et ronge le fer du monument comme les termites bois. «Elle ne risque pas de tomber demain matin, rassure un très bon connaisseur du site, mais il est vrai qu’elle ne va pas bien du tout…».

La hauteur de la Tour Eiffel va augmenter de quelques mètres ce mardi

La Tour Eiffel, qui mesure actuellement 324 mètres, va subir un petit changement ce mardi 15 mars.

A presque 132 ans, le monument prisé des touristes va encore grandir de six mètres, selon Le Huffingtonpost.

Une nouvelle antenne radio sera, en effet, installé par héliportage sur la Tour Eiffel, ce qui lui fera atteindre les 330 mètres de hauteur, rapporte Actu. Ce nouveau récepteur sera compatible avec le réseau DAB+, “une technologie de modulation et de transmission numériques de la radio”, expliquait le CSA il y a quelques mois.

La “Dame de fer” a été rallongée, a plusieurs reprises, par l’installation d’antennes. En 2005, un émetteur permettant l’accès a la TNT y a été ajouté. La hauteur du monument parisien, construit en fer puddlé, peut aussi varier avec la dilatation thermique, qui lui fait gagner plusieurs centimètres en été. En hiver, au contraire, elle se contracte.

En raison de la dilatation thermique, on peut constater que la Tour peut légèrement pencher vers le côté opposé au Soleil.