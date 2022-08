“Samuel Eto’o, président ‘illégal’ de la Fédération camerounaise”

Selon un membre de Fecafoot

Samuel Eto’o est président ‘illégal’ de la fédération camerounaise de football (Fecafoot) a partir du moment où il a été condamné par la justice espagnole a 22 mois de prison.

C’est ce qu’a déclaré un membre de Fecafoot qui a réclamé l’application des textes, synonyme de destitution de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Au sein du comité exécutif de la fédération, même si la majorité des membres lui est officiellement acquise, Samuel Eto’o doit désormais faire face a la fronde de Guibai Gatama, le président du club amateur de Mokola FC, peut-on lire dans les colonnes du Monde. Celui-ci estime que le président de la fédération n’est plus légitime pour diriger l’instance.

«En juin, il a été condamné par la justice espagnole a vingt-deux mois de prison dans le cadre d’une affaire de fraude fiscale. Or l’article 36 de nos statuts rappelle qu’un candidat est inéligible a partir du moment où il a été condamné a une peine définitive privative de liberté, assortie de sursis simple ou avec probation supérieure a six mois. Donc, je ne demande rien d’autre que l’application et le respect des textes, et a ce titre, la fédération n’a plus de président légal», précise Guibai Gatama. Mais Samuel Eto’o, qui est parvenu a un arrangement avec la justice espagnole, n’ira pas en prison.

N’importe, Guibai Gatama reproche également au patron de la fédération de procéder a des nominations ou a des renvois « comme il le veut, sans toujours en respecter les statuts ». Une source proche du comité exécutif assure « que d’autres membres pensent comme Gatama, mais n’osent pas le dire ». En mai, Benjamin Banlock, le secrétaire général de la Fecafoot, avait démissionné en y dénonçant « le management ».

Eto’o condamné en Espagne a 22 mois de prison

L’ancien joueur du Barça, Samuel Eto’o, a été condamné a 22 mois de prison pour avoir caché 3,8 millions d’euros au fisc espagnol entre 2006 et 2009, rapporte Mundo Deportivo ce lundi.

L’ex-international camerounais va cependant rester libre, les peines de prison inférieures a deux ans étant rarement exécutées en Espagne.

La justice a tranché. Comme indiqué par Mundo Deportivo ce lundi, Samuel Eto’o a été condamné a 22 mois de prison pour fraude fiscale. Il a été reconnu coupable d’avoir caché 3,8 millions d’euros entre 2006 et 2009 au Trésor public espagnol lorsqu’il évoluait au FC Barcelone. Son ancien représentant José Maria Mesalles, jugé pour le même délit, a quant a lui écopé d’un an de prison. Quatre ans (Eto’o) et six mois (Mesalles) avaient initialement été requis par le parquet.

Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football depuis le mois de janvier dernier, et son ancien représentant vont cependant rester libres, les condamnations inférieures a deux ans en Espagne n’étant que très rarement exécutées et l’absence de casier judiciaire exemptant Eto’o et son ex-agent de prison ferme, selon BFMTV. Les deux hommes vont cependant devoir s’acquitter d’une lourde amende, 1,8 million d’euros pour Eto’o et 900 000 euros pour José Maria Mesalles.

“Je reconnais les faits et je vais payer, mais qu’on sache que j’étais enfant a l’époque et que j’ai toujours fait ce que mon père (il considérait Messalles comme tel, ndlr) me demandait de faire”, s’est défendu Eto’o, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. L’ancien Barcelonais a par ailleurs déposé une plainte contre son ancien représentant pour escroquerie et détournement dans la gestion de ses avoirs.

Eto’o risque la prison ferme!

Accusé de fraude fiscale, Samuel Eto’o sera jugé le 20 juin prochain et risquera une peine de prison ferme.

Le 20 juin prochain, l’ancien footballeur sera jugé pour avoir, selon la justice espagnole, omis de payer ses impôts lorsqu’il jouait pour le FC Barcelone, selon Jeune Afrique. Il plaide la bonne foi, le gestionnaire de son patrimoine ayant été condamné.

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) est accusé de ne pas avoir payé ses impôts entre 2006 a 2009, pour un total représentant environ 3,8 millions d’euros. Et avec les pénalités, la somme réclamée a Samuel Eto’o atteint en réalité 8 millions d’euros.

Le principal intéressé, qui risque une peine de prison ferme, se défend de toute fraude fiscale. Selon ses conseils, il serait l’une des victimes de José Maria Mesalles, son avocat espagnol, a qui il avait délégué le pouvoir d’acheter, de vendre, d’effectuer des virements, de gérer son patrimoine et, donc, de s’acquitter de ses obligations fiscales. L’ancien footballeur, notamment passé par le FC Barcelone et le Real Madrid, lui aurait ainsi confié tout ce qu’il a gagné pendant une partie de sa carrière espagnole.

Outre cette affaire liée a la fraude fiscale, Eto’o serait également impliqué dans une affaire d’abandon familial et qu’il pourrait être placé en détention s’il s’obstinait a ne pas payer ses dettes, selon certains médias.