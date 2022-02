Scènes de liesse a Bamako après l’annonce du départ des forces françaises

Ce samedi 19 février, des centaines de personnes se sont rassemblées place de l’indépendance a Bamako pour fêter le départ des forces françaises du Mali.

Ce samedi, des centaines – voire quelques milliers – de personnes se sont réunies a Bamako pour manifester leur joie suite au départ annoncé de troupes françaises du Mali, selon RFI. Ce rassemblement s’est tenu a l’appel du collectif Yéréwolo-Debout sur les remparts qui réclame depuis sa création il y a trois ans le retrait de l’armée française du pays.

Face a une scène, une foule de manifestant remplit le versant nord de la place de l’Indépendance pour une mobilisation moins importante qu’annoncée. Perpetue Uro Ogon, enseignante, fustige « le peu de résultat de l’intervention Barkhane ».

Elle est amère et pressée de voir les contingents français quitter son pays. «La France nous a déçu. Dès aujourd’hui ils n’ont qu’a plier bagages. On a assez avec cette armée française. On a pas besoin de la France.»

La Russie tout comme son drapeau présent dans l’assemblée est brandit comme le nouvel alliée. Placé sous le signe de la victoire, ce meeting se veut une célébration. Mais c’est surtout une rupture qui est fêté au son de la chanson «Armée française» d’Alpha Blondy.

«En 2012, quand la France venait libérer Konna, on était tellement content qu’on a même baptisé des enfants au nom de François Hollande. Mais si tu vois aujourd’hui que ce même peuple se lève pour dire “allez-y”, ça veut dire que la France a failli.»

Sur l’estrade des officiels, un large sourire traverse le visage de Drissa Mimenta l’un des cadres du mouvement Yéréwolo-Debout sur les remparts. Pour lui le retrait militaire français ne signe pas la fin de son organisation. «Nous nous battons contre la politique française et dans cette politique, il y a la monnaie, il y a la langue et pleins d’autres aspects. Nous allons continuer a nous battre.»

Des arguments qui ont émaillé la plupart des discours d’une manifestation qui s’est achevée peu avant la tombée de la nuit.

Bamako demande a Paris de retirer ses soldats “sans délai”

Les dirigeants au pouvoir a Bamako ont demandé vendredi a la France de “retirer sans délai” ses soldats du Mali, s’attirant une fin de non-recevoir du président français Emmanuel Macron, au lendemain de l’annonce par ce dernier d’un retrait échelonné sur les prochains mois.

Dans un communiqué lu a la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement installé par les militaires, le colonel Abdoulaye Maïga, qualifie l’annonce du désengagement français de “violation flagrante” des accords entre les deux pays, selon Paris Match. Il dit aussi que les résultats de neuf ans d’engagement français au Mali “n’ont pas été satisfaisants”. “Au regard de ces manquements répétés (aux) accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises a retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes”, dit le colonel Maïga.

Le président français a rejeté la demande. “La réarticulation du dispositif (…) s’appliquera en bon ordre afin d’assurer la sécurité de la mission des Nations unies et de toutes les forces déployées au Mali. Je ne transigerai pas une seconde sur leur sécurité”, a-t-il dit lors d’une conférence de presse a l’issue du 6e sommet entre l’UE et l’Union africaine a Bruxelles.

La demande de retrait immédiat de la part des colonels arrivés au pouvoir par la force en août 2020 est un nouveau défi a l’ancien partenaire français, après des mois d’escalade des tensions. Quelque 2.400 militaires français sont déployés au Mali, sur un total de 4.600 au Sahel. Le désengagement de ces hommes, le démantèlement de leurs bases, ainsi que l’évacuation des matériels, dont des centaines de véhicules blindés, représentaient déja en soi un chantier colossal et dangereux. C’est aussi une nouvelle donne pour les quelque 15.000 soldats de la force de l’ONU (Minusma). Les forces françaises sont autorisées a intervenir en appui des Casques bleus “en cas de menace grave et imminente”.

Le président français avait indiqué jeudi que la fermeture des trois bases de Gao, Ménaka et Gossi, s’étalerait sur quatre a six mois. La junte n’a cessé de compliquer les opérations de la France, mais aussi de ses partenaires et des forces étrangères au Mali depuis des semaines, poussant vers la sortie le contingent danois du groupement de forces spéciales européennes Takuba initié par la France, ou bien instaurant des demandes d’autorisation préalables de vol. Les militaires maliens se réclament de la souveraineté nationale.

OFFICIEL: la France et ses partenaires annoncent leur retrait militaire du Mali

Poussés dehors par les nouveaux dirigeants au pouvoir a Bamako, la France et ses partenaires européens devraient officialiser jeudi matin leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris.

Le président français, Emmanuel Macron, tient a l’Elysée une conférence de presse a 9 h, a rapporté France 24.

“En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les Etats européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d’entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés a ces opérations”, est-il écrit dans cette déclaration.

La France, ses alliés européens dans Takuba et le Canada annoncent un “retrait coordonné” du Mali, dans un communiqué, du fait de la dégradation des relations avec la junte a Bamako.

“Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies” et les pays ont décidé “le retrait coordonné” du Mali, tout en assurant de leur “volonté de rester engagés dans la région” du Sahel en proie a la contagion jihadiste, selon une déclaration conjointe.

La fin de l’opération française au Mali, “une question de jours”

Face a la tension qui n’a de cesse de monter entre Paris et Bamako, le président français Emmanuel Macron pourrait finir par annoncer le retrait de ses forces du Mali a l’occasion du sommet UE-Afrique cette semaine.

Après quinze jours de réflexion, la France et ses partenaires européens engagés au Sahel semblent aujourd’hui converger vers une même décision: quitter le Mali, a rapporté ce dimanche le Journal du Dimanche (JDD). Des échanges entre les ministres de la Défense des pays concernés se sont déja déroulés vendredi. Lundi, ce sera a ceux des Affaires étrangères d’en discuter. Enfin, mercredi soir, a la veille du Sommet UE-Afrique qui se tiendra a Bruxelles, Emmanuel Macron réunira a Paris les dirigeants européens et africains engagés dans le combat antidjihadiste.

L’annonce d’un retrait des quelque 5 100 soldats de l’opération Barkhane et des 900 engagés dans Takuba, ce groupement de forces spéciales européennes a dominante française, pourrait se faire dans la foulée. «Cela prendra le temps qu’il faudra, explique-t-on a l’Elysée. Mais c’est effectivement plus une question de jours que de semaines. »

Si le départ de Takuba et de Barkhane semble donc acté, le retrait effectif des soldats français prendra plusieurs mois tant les équations logistiques seront lourdes a résoudre. En parallèle se posera la question de l’avenir d’EUTM, mission européenne de formation des soldats maliens, mais surtout de la Minusma, la force onusienne de 12 000 hommes a laquelle Barkhane apportait une protection indispensable en cas de besoin.

L’esquisse d’un redéploiement

La France, toutefois, comme d’autres pays européens engagés dans Takuba, ne souhaite pas quitter le Sahel. L’esquisse d’un redéploiement pourrait être connue en même temps que l’annonce du départ du Mali.

Pour l’heure, le Niger est la piste de repli privilégiée, notamment pour Takuba, même si le président Mohamed Bazoum ne souhaite pas l’accueillir sur son sol sous sa forme actuelle.

Il y a quelques jours, Bamako a fait savoir qu’il avait demandé au Danemark de retirer immédiatement ses soldats déployés dans le pays dans le cadre d’une mission de lutte antiterroriste dirigée par la France.