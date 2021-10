Seif el-Islam Kadhafi s’offre les services d’un conseiller franco-algérien

Sera-t-il candidat a la présidentielle libyenne?

Le fils de Mouammar Kadhafi, Seif el-Islam qui prépare son retour politique, s’est offert les services d’un homme d’affaires franco-algérien bien connecté afin de défendre ses intérêts.

La candidature de Seif el-Islam Kadhafi a la prochaine présidentielle libyenne se dessine-t-elle? Si l’organisation du scrutin prévu en décembre est plus qu’incertaine, le fils de Mouammar Kadhafi n’en prépare pas moins son retour politique, a rapporté le Jeune Afrique.

Selon nos sources, il vient de s’adjoindre les services de Tayeb Benabderrahmane comme conseiller spécial pour défendre ses intérêts et accompagner sa réapparition sur les scènes politique et médiatique. Le consultant franco-algérien, en contact avec la famille Kadhafi depuis plusieurs années, est ainsi devenu le porte-voix de Seif el-Islam Kadhafi en Europe et en Afrique.

Dans la version magazine du journal américain New York Times, le fils du Guide libyen Mouammar Kadhafi “semble croire que lui seul peut représenter l’Etat pour tous les Libyens”.

Aujourd’hui agé de 49 ans, Seif al-Islam est sorti de son silence dans cet entretien, repris par l’AFP, pour la première fois depuis quatre ans. En effet, en 2011, après la chute de Mouammar Kadhafi, son père, lors d’un soulèvement populaire qui mettait fin a 40 ans de pouvoir absolu, le clan Kadhafi était dissous.

Seif el-Islam, lui, a été capturé en novembre 2011 par un groupe armé a Zenten, dans le nord-ouest de la Libye.

Après un procès expéditif, il a été condamné a mort en 2015 par le groupe le détenant qui a refusé de le livrer aux autorités ou a la Cour pénale internationale et a fini par le libérer en 2017. Selon lui, “désenchantés par la révolution”, les rebelles qui l’ont capturé ont “finalement réalisé qu’il pouvait être un puissant allié”, a-t-il encore précisé lors de l’entretien. Depuis, sa trace s’était perdue.