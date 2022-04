Serena Williams et Lewis Hamilton pour racheter “Chelsea”

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et l’icône du tennis Serena Williams figureraient parmi les investisseurs d’un groupe candidat au rachat du club anglais de Chelsea, a hauteur d’environ 12 millions d’euros.

Les offres définitives de reprise de Chelsea ont été soumises lors du mois d’avril. Six offres ont été transmises.

Le média Sky Sports a révélé, jeudi 21 avril, que Serena Williams et Lewis Hamilton ont accepté de participer a l’offre de reprise du club de football anglais de Chelsea préparée par l’homme d’affaires Martin Broughton. La vente succède aux sanctions visant son ancien propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovitch.

L’Américaine et le Britannique sont prêts a investir 10 millions de livres chacun (12 millions d’euros) pour la reprise des Blues, a rapporté Ouest France. Serena Williams possède d’ailleurs déja des parts dans l’Angel City FC, club de football féminin de Los Angeles.

Plusieurs investisseurs alignés

Le consortium emmené par Martin Broughton, ancien président du club de Liverpool, rassemble déja plusieurs investisseurs, dont Sebastian Coe, président de World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme, ou des spécialistes du capital-investissement tels que Josh Harris et David Blitzer, propriétaires de plusieurs franchises sportives, notamment l’équipe de basketball des Philadelphia 76ers.

Parmi les autres candidats connus au rachat figurent Todd Boehly, l’un des propriétaires de la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles, et Steve Pagliuca, copropriétaire de l’équipe de basket des Boston Celtics.

Roman Abramovitch, victime d’une tentative d'”empoisonnement”!

Le désormais ex-président du club de Premier League ,”Chelsea”, Roman Abramovitch serait victime d’une tentative d’empoisonnement.

L’oligarque russe, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre en Ukraine, ainsi que deux négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes qui font penser a un possible “empoisonnement”, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Après une réunion dans la capitale ukrainienne courant mars, le milliardaire propriétaire du club de football anglais Chelsea ainsi qu’au moins deux hauts responsables de l’équipe de négociateurs ukrainiens “ont développé des symptômes”, écrit le journal américain en citant des “personnes au courant de cette situation”, selon Yahoo, citant le Wall Street Journal. Yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent: ces symptômes se sont ensuite améliorés “et leurs vies ne sont pas en danger”, ajoute-t-il.

Les sources du quotidien ont évoqué un possible empoisonnement, et soupçonné les partisans d’une ligne dure a Moscou qui veulent selon elles saboter les pourparlers visant a mettre fin a la guerre en Ukraine.

Un proche de Roman Abramovitch a toutefois dit pour sa part qu’il n’était pas certain de l’identité de ceux qui auraient pris le groupe pour cible, précise le Wall Street Journal, affirmant aussi que des experts occidentaux n’ont pas pu déterminer la cause des symptômes.

Le journal confirme en tout cas que l’oligarque russe, considéré proche du président russe Vladimir Poutine et déja visé par des sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni dans la foulée de l’invasion russe de l’Ukraine, a commencé a faire la navette entre Moscou et l’Ukraine dans le cadre d’une médiation pour mettre fin au conflit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que plusieurs hommes d’affaires russes, dont Roman Abramovitch, avaient proposé leur aide a l’Ukraine.

Le Wall Street Journal avait révélé dès la semaine dernière que le président ukrainien avait demandé a son homologue américain Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, arguant qu’il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie.

Et de fait, le milliardaire ne figure pas a ce stade sur la liste des oligarques sanctionnés par Washington, pourtant rallongée a plusieurs reprises et encore jeudi dernier.