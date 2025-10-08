“SNS” تعرض رؤية جزائرية حديثة لصناعة الحديد

في قمة الصلب العربي الثامنة عشرة بمسقط

تألقت الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) في اليوم الأول من فعاليات قمة الصلب العربي الثامنة عشرة، التي تُعقد في سلطنة عمان يومي 7 و8 أكتوبر الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بمسقط، لتجسد حضورًا جزائريًا مميزًا يعكس النهضة الصناعية الوطنية والتطور الكبير الذي يشهده قطاع الحديد والصلب في الجزائر.

وجاءت مشاركة الشركة تحت قيادة عادل خمان، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد ونائب رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، حيث أكد من خلالها التزام الجزائر برؤية صناعية جديدة تقوم على الابتكار والتجذّر في الخبرة التاريخية، مع المضي بثبات نحو بناء صناعة حديدية حديثة ومتكاملة.

وشهد جناح الشركة الوطنية لصناعة الحديد زيارة سعادة السفير محمد علي بوغازي، سفير الجزائر لدى سلطنة عمان، الذي أشاد بالحضور الجزائري المتميز وبالدور المحوري الذي تؤديه الشركة في دعم مسار التصنيع الوطني وتعزيز مكانة الجزائر في المحافل الصناعية العربية والدولية.

وأكدت الشركة في رسالتها من مسقط أن الجزائر لا تكتفي بمواكبة التطور الصناعي، بل تسهم في صنعه وقيادته، بما يعكس طموحها لترسيخ موقعها كقوة صناعية صاعدة في المنطقة.