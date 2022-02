Stade Brestois: un maillot de “Belaïli” mis en vente aux enchères

Un maillot de l’international algérien Youcef Belaïli est mis en vente aux enchères dans le cadre du partenariat de son club Stade Brestois avec l’entreprise néerlandaise « MatchWornShirt ».

Pour les trois prochaines saisons, le Stade Brestois s’est associé avec l’entreprise néerlandaise «MatchWornShirt», spécialisée dans la vente de maillots, rapporté 20 minutes. Comme le rapporte Ouest-France ce jeudi, le club finistérien va mettre aux enchères, sur le site de son nouveau partenaire, des tee-shirts signés par ses joueurs.

C’est déja le cas avec celui de la nouvelle recrue, Youcef Belaïli, qui a signé le maillot qu’il a récemment porté face au Stade Rennais. Le prix a déja grimpé a 594 euros (environ 120 000 DA ou 12 millions de centimes), alors que la vente prendra fin dans huit jours.

Des fonds pour la formation

D’après les informations du quotidien, 79 % des fonds récoltés grace a ces ventes seront redistribués dans le centre de formation des jeunes joueurs. D’autres maillots seront mis en vente dès le coup d’envoi du match qui opposera le Stade Brestois a Troyes, dimanche 13 février. Sur la manche gauche apparaîtra le logo du nouveau sponsor du club.

Courbis: Belaïli peut devenir la nouvelle coqueluche de Brest

Le technicien français Rolland Courbis se montre optimiste quant au succès de l’international algérien Youcef Belaïli sous les couleurs de son nouveau club, le Stade Brestois.

En effet, Courbis connaît parfaitement les qualités de Belaïli qu’il a coaché a l’USM Alger entre 2012 et 2013.

«C’est un excellent coup de la part des Brestois. C’est un joueur méconnu du grand public par rapport a son talent. Mais il n’a pas échappé a Djamel Belmadi, qui le met systématiquement sur le terrain en sélection. Je pense qu’il peut être la belle surprise de la fin de saison… Avec un Michel Der Zakarian que je connais bien et qui peut tout a fait lui correspondre, la bonne ambiance dans le groupe, etc… Il (Belaïli) peut vite devenir la nouvelle coqueluche du public brestois. Et même une attraction pour la Ligue 1», a déclaré le consultant de RMC au journal français “Le 10 Sport“.

Après des contacts lui provenant de l’OM, de Bordeaux, de Lorient et de Troyes, Belaïli a choisi d’atterrir a Brest où il retrouve son compatriote et coéquipier en sélection Harris Belkebla.

L’arrivée de Youcef Belaïli a l’OM est imminente?

L’international algérien Youcef Belaïli devrait rejoindre l’Olympique de Marseille (OM) dans les jours a venir.

D’ici la fin du mois de janvier, une troisième recrue pourrait encore débarquer a l’OM. Et après Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, c’est Youcef Belaïli qui pourrait venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli [entraîneur de l’OM], selon le quotidien français Le 10 Sport.

Tenante du titre, l’Algérie vient toutefois de se faire éliminer dès les phases de poules de la CAN. Un coup de tonnerre en Afrique qui va pouvoir débloquer les choses pour l’avenir de Youcef Belaïli. Libre depuis la rupture de son contrat avec le SC Qatar, l’international algérien avait toutefois décidé de se concentrer sur la CAN plutôt que son avenir. «J’ai eu au téléphone Youssef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d’autant qu’en Algérie, on attend beaucoup de lui. D’ailleurs, il m’a promis de tout donner pour aider la sélection a atteindre son objectif. On n’est pas pressé pour trancher le choix a faire; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau», avait expliqué récemment le père et agent de Youcef Belaïli. Le tournoi étant désormais terminé pour les Fennecs, l’avenir du joueur de 29 ans va donc pouvoir se résoudre.

Direction l’OM pour Belaïli?

La question est donc de savoir où va rebondir Youcef Belaïli. Libre, l’Algérien a l’embarras du choix puisque plusieurs clubs sont intéressés par son talent. Néanmoins, le milieu offensif a semble-t-il certaines exigences et cela l’a notamment amené a refuser l’ASSE. En revanche, c’est un autre club de Ligue 1 que Belaïli pourrait rejoindre: l’OM. Sur la Canebière, cela fait maintenant plusieurs semaines que les fans phocéens réclament son arrivée. Pablo Longoria pourrait alors réaliser le souhait de ces supporters. Selon les informations du média algérien Compétition, l’OM serait ainsi revenu a la charge pour Belaïli il y a quelques jours. Une offensive qui pourrait bel et bien aboutir. En effet, alors que le clan Belaïli ne voudrait pas trop en dire a propos de ces discussions, un proche du dossier a assuré que les échanges avanceraient très bien et qu’un accord serait proche d’être trouvé. Comme expliqué par Compétition, Youcef Belaïli pourrait donner une réponse définitive concernant son avenir avant la fin de la semaine. D’ici quelques jours, l’OM pourrait alors annoncer une nouvelle arrivée. Après Bakambu et Kolascinac, c’est ainsi Belaïli qui pourrait intégrer l’effectif de Jorge Sampaoli et offrir ainsi une nouvelle solution dans le secteur offensif.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.