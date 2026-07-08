“Summer Camp 2026”.. تفاصيل جديدة تهم أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح باب التسجيل أمام أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بأرض الوطن، للاستفادة من برنامج “Summer Camp 2026”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، نشرته مساء الثلاثاء أن التسجيل سينطلق ابتداء من اليوم الأربعاء 8 جويلية الجاري، ويكون مباشرة على مستوى المؤسسات التربوية المحددة عبر عدد من ولايات الوطن، استعدادا لانطلاق الدورة الأولى من البرنامج يوم 19 جويلية 2026.

ويستهدف “Summer Camp 2026” الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، حيث يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية والترفيهية، أُعدّت بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة.

ودعت وزارة التربية الوطنية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى التوجه مباشرة إلى المؤسسات التربوية المخصصة لاستقبال الملفات، والموزعة عبر 14 ولاية وهي:

ـ ثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة (الجزائر وسط).

ـ ثانوية بن ساحلي حسان بتنس (الشلف).

ـ ثانوية مكي مني (بسكرة).

ـ ثانوية الشهداء مقران (بجاية).

ـ متوسطة الشهيد صباغ بن عبد الله أبو تاشفين (تلمسان).

ـ ثانوية عبد الرحمان بن رستم (تيارت).

ـ ثانوية طبال عبد الحفيظ (جيجل).

ـ ثانوية بورحلة حسين-الباز (سطيف).

ـ ثانوية الشهيد لكحل صالح بفلفلة (سكيكدة).

ـ متوسطة بابو محمد الشريف (عنابة).

ـ ثانوية الحسن ابن الهيثم (البيض).

ـ ثانوية صنديد محمد منيب بكوينين (الوادي).

ـ ثانوية سقني الصادق (خنشلة).

ـ متوسطة بورقبة محمد (عين تموشنت).

ومع بداية شهر جويلية أطلقت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب، المبادرة التربوية “Summer Camp 2026″، لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الجزائر.