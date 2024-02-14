Tommy Hilfiger  تفتتح محلا تجاريا بالمركز التّجاري “قولدن سيتي” بالشراقة

في انتظار تدشين فضاءات جديدة في مدن رئيسية مختلفة

افتتحت شركة Premium Brands، وهي شركة تابعة لمجموعة Hudson Holdings، الموزّع الحصري والرّسمي للعلامات التّجارية العالمية، يوم السّبت، أوّل متجرين لها من علامة Tommy Hilfiger المشهورة وهذا بولايتي العاصمة ووهران.

ويعكس المتجر الجديد مفهوم التّصميم الشّامل لمتاجر Tommy Hilfiger من خلال دمج التّراث وl’ADN الخاص بالعلامة التّجارية، من خلال زخارف نظيفة وحديثة، فضلا عن جمالية مشرقة.

وتتيح هذه المساحات، الّتي تزيد عن 200 متر مربع، لعشّاق الموضة إمكانية الوصول الحصري إلى أحدث إبداعات Tommy Hilfiger الشّهيرة.

وبالمناسبة، صرّح مصطفى ساري، المدير العام لـ Premium Brands”باعتبار الشّركة موزّعًا للعديد من العلامات التّجارية العالمية الشّهيرة، على غرار Nike وConverse، فقد قرّرنا إضافة العلامة التّجارية الأمريكية المرموقة Tommy Hilfiger إلى قائمة سجلها الواسع”، مضيفا “سنلتزم بتقديم تجربة تسوق استثنائية للجزائريين، سواء لسكان وهران أو العاصمة”.

وتعتزم العلامة التّجارية Tommy Hilfiger من خلال ممثّلها الرّسمي والحصري Premium Brands، في جميع أنحاء الجزائر، تدشين فضاءات جديدة في مدن رئيسية مختلفة خلال السّنة الجارية.

ق. م