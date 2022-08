VIDEO: Joe Biden n’arrive pas a enfiler sa veste

Filmé a la sortie de son hélicoptère le président des Etats-Unis, Joe Biden, a eu du mal a enfiler sa veste de costume emportée par le vent.

Incapable de trouver sa seconde manche, il a eu besoin de l’aide de sa femme pour réussir a mettre le vêtement. Quelques secondes plus tard c’est un nouvel accroc qui a pu être observé en images. Ses lunettes de soleil sont tombées au sol malgré sa tentative maladroite de les rattraper, ont rapporté plusieurs médias.

L’état de santé du président soulève l’inquiétude

Si la séquence peut sembler anecdotique, elle a suffi pour relancer l’inquiétude concernant son état de santé qui est au cœur de questionnements de l’autre côté de l’Atlantique. Les apparitions médiatiques du natif du 46e président des Etats-Unis sont particulièrement scrutées. Dans le passé, des images montrant le président agé de 79 ans glisser en montant a bord de son hélicoptère ou encore en train de trébucher avaient circulé.

En vidéo, Joe Biden tombe en montant dans son avion

Le président américain Joe Biden a trébuché a trois reprises en montant les escaliers menant a son avion “Air Force One”.

Ces petites chutes ne sont pas passées inaperçues et font le tour des réseaux sociaux. Le président américain Joe Biden a trébuché vendredi 19 mars en montant dans Air Force One avant de s’envoler pour Atlanta. Arrivé a mi-parcours sur l’escalier menant a la porte de l’avion présidentiel et visiblement gêné par les bourrasques de vent, Joe Biden a trébuché a trois reprises, tombant sur son genou et se rattrapant in extremis grace a sa main droite sur la rampe métallique.

«Il va bien, il va très bien», a assuré peu après Karine Jean-Pierre, sa porte-parole, depuis l’appareil, sans préciser s’il avait vu un médecin a bord. Air Force One a décollé peu après de la base militaire d’Andrews, dans la banlieue de Washington, en direction de la Géorgie, où une série de fusillades a eu lieu mardi soir. Un jeune homme blanc de 21 ans a abattu huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, dans des salons de massage. Le 46e président des Etats-Unis doit rencontrer des représentants de la communauté asiatique, tandis que les drapeaux seront en berne jusqu’a lundi pour rendre hommage aux victimes.

Un pied cassé en novembre dernier

Joe Biden est devenu le 20 janvier, a 78 ans, le chef d’Etat le plus âgé de l’histoire des USA. Il ne s’agit pas de sa première chute: en novembre dernier, celui qui est depuis devenu président s’était fracturé le pied en jouant avec son chien Major, provoquant la aussi les railleries des internautes.

Joe Biden a remporté, faut-il le rappeler, les élections présidentielles américaines en novembre dernier en battant largement le président sortant Donald Trump.