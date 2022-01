VIDEO: un consultant français qualifie les Verts de “l’équipe de rien”!

Le très controversé consultant français -interdit d’antennes pour ses innombrables affaires liées a des agressions a l’égard des femmes-, Pierres Ménès s’est déchaîné de manière virulente sur la sélection algérienne éliminée dès le premier tour de la CAN 2021 au Cameroun.

De prime abord, il a estimé que l’élimination des Verts est très nette.

Sur ce 3e match du groupe (E), celui qui est écarté de Canal+ a tenu des propos venimeux contre les protégés de Belmadi: “Pour schématiser, on a vu une équipe de foot [la Côte d’Ivoire] contre une équipe de rien [Algérie]”.

Cette déclaration devrait faire beaucoup de bruit car le consultant français est allé trop loin dans sa critique visiblement haineuse a l’égard de l’Algérie et des Algériens.

Pierres Ménès a également critiqué la prestation du duo Zerrouki-Mahrez. S’agissant du premier, il le juge “cataclysmique et il n’est pas au marquage sur les deux premiers buts [Kessié 22’, Sangaré 39’]”.

Sur le cas de Mahrez, bien qu’il le considère comme l’un des grands joueurs du monde et “Quand on le voit jouer avec City contre le PSG, on a l’impression qu’il est une une Super Star”, mais il le qualifie de “rien”. “Mahrez dans cette CAN, c’était rien. Je n’ai même pas l’impression qu’il a envie, qu’il soit motivé…Il ne faisait pas d’appel…”, a-t-il souligné.

En revanche, il n’a pas tari d’éloges sur les joueurs ivoiriens, notamment Aurier, Kessié et Pepé.

Quant a la pelouse du stade Japoma a Douala, il a estimé qu’ “”il est absolument lamentable qu’un match de ce niveau, de cette importance ait lieu sur un terrain même pas digne de National 2”.

“Encore une fois, c’es avec des choses comme ça que la CAN ne gagne pas en crédibilité”, a-t-il