Vietnam: un enfant coincé dans un trou de 35 mètres de profondeur

Opération de sauvetage compliquée

Des centaines de sauveteurs bataillaient lundi pour secourir un enfant de 10 ans tombé il y a deux jours dans un trou de 35 mètres de profondeur sur le chantier de construction d’un pont dans le sud du Vietnam.

Thai Ly Hao Nam cherchait apparemment de la ferraille avec deux amis quand il est tombé dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large coulé pour construire un nouveau pont dans la province méridionale de Dong Thap, a déclaré un sauveteur par téléphone à l’Agence France-Presse, ce lundi 2 janvier, selon Le Point.

« Nous faisons de notre mieux. Nous ne pouvons pas encore dire dans quel état se trouve le garçon », a ajouté le secouriste, qui n’a donné que le nom de Sau. Les autorités « ne sont pas sûres de la situation actuelle du garçon. Il a cessé d’interagir avec l’extérieur bien que de l’oxygène ait toujours été pompé » vers l’intérieur du trou, a rapporté le journal vietnamien Tuoi Tre.

Plusieurs tentatives soldées par des échecs

Le ministère des Transports de Dong Thap a mobilisé huit excavatrices, grues et tarières, et des centaines de policiers aux niveaux communal, régional et provincial sur place. Mais pour l’heure, les efforts pour soulever le pieu ont jusqu’à présent échoué. Selon les médias, les sauveteurs ont essayé de forer et de ramollir le sol environnant pour tenter de tirer le pilier vers le haut et sortir l’enfant. Lundi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux sauveteurs fédéraux de se joindre aux efforts des autorités locales pour sauver le garçon.