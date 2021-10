Voici la biographie du nouvel ambassadeur d’Algérie aux USA

L'ambassadeur Ahmed Boutache a gauche et le président italien a droite

Le Gouvernement américain a donné son agrément a la nomination de Ahmed Boutache, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès des Etats-Unis d’Amérique

“Le Gouvernement américain a donné son agrément a la nomination de M. Ahmed Boutache, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès des Etats-Unis d’Amérique”, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

Ahmed Boutache est un diplomate algérien né a Béjaïa le 7 mars 1953 et diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 1977.

Boutache a présidé le Comité de suivi de l’accord (CSA) de paix et de réconciliation au Mali signé a Alger en 2015.

En août 2019, il a été nommé ambassadeur d’Algérie en Italie avant que Washington ne donne son accord a sa nomination en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès des Etats-Unis.