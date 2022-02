Voici les points évoqués par l’ambassadrice US et le Premier ministre

L’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin a dit ,lors d’une rencontre avec le Premier ministre Aïmen Benabderrahmane, que son pays aspire a renforcer ses relations de coopération dans les différents domaines avec l’Algérie.

“Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu dimanche le 27 février 2022 au Palais du Gouvernement, Mme Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice des Etats-Unis en Algérie”, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

“Les entretiens ont permis, ajoute-t-on de même source, de passer en revue l’état et perspectives des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de consolider le partenariat économique entre les deux pays”.

“La rencontre avec Aïmen Benabderrahmane [Premier ministre] a été fructueuse. Nous avons discuté sur l’extension de la coopération américano-algérienne dans différents domaines”, a indiqué la diplomate américaine sur Twitter.

“Je tiens a continuer a consolider les relations entre nos deux pays”, a-t-elle ajouté.

Lamamra reçoit la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, lundi a Alger, la diplomate américaine Mme Elizabeth Moore Aubin.

“Elizabeth Moore Aubin a remis au ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra les copies figurées des lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique auprès de la République algérienne démocratique et populaire”, a indiqué le MAE dans un communiqué.

Avant de se rendre en Algérie pour prendre ses nouvelles fonctions, Elizabeth Moore Aubin a eu une discussion avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken sur les relations bilatérales entre Washington et Alger.

“J’ai apprécié une première rencontre productive avec Ramtane Lamamra [chef de la diplomatie algérienne, ndlr] pour discuter des relations entre les Etats-Unis et l’Algérie et de nos efforts communs pour relever les défis régionaux, a écrit l’ambassadrice américaine Elizabeth Moore Aubin sur Twitter. Prête a se mettre au travail pour servir les deux peuples américain et algérien”.

Blinken reçoit la nouvelle ambassadrice US en Algérie avant de prendre ses fonctions

Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a reçu la nouvelle ambassadrice US en Algérie Elizabeth Moore Aubin en prévision de sa prise officielle de ses fonctions.

“Après une excellente rencontre avec le secrétaire d’Etat Blinken pour discuter des relations bilatérales entre les Etats-Unis et l’Algérie, l’ambassadrice Aubin est en route pour Alger”, a affirmé l’ambassade des Etats-Unis en Algérie sur Twitter.

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis attendue a Alger a cette date

L’ambassade des Etats-Unis en Algérie a annoncé la date de l’arrivée de la nouvelle ambassadrice US Elizabeth Moore Aubin prévue début février prochain.

L’ambassade US en Algérie a précisé, dans un communiqué qu’après la confirmation le vendredi 17 décembre par le Sénat de la nomination d’Elizabeth Moore Aubin comme ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, qui avait occupé le poste de cheffe de mission adjointe de 2011-2014, devrait arriver a Alger début février prochain pour prendre ses fonctions.

L’ambassade a souligné que le renforcement de la coopération sécuritaire et la stabilité régionale, l’extension des échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays ainsi que l’approfondissement des relations culturelles entre Washington et Alger seront les principales priorités d’Elizabeth Moore Aubin.

Le Congrès confirme la nomination d’une nouvelle ambassadrice US en Algérie

Le Sénat américain a confirmé la nomination d’Elizabeth Moore Aubin au poste d’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie qui est resté vacant depuis le départ de John Desrocher en été 2020.

En avril 2021, le président américain Joe Biden avait proposé la diplomate Elizabeth Moore Aubin pour succéder a John Desrocher.

Force est de noter que le choix des ambassadeurs par le président passe par l’approbation du Congrès pour être nommés officiellement a ce poste.

Il convient de rappeler qu’Elizabeth Moore Aubin ait occupé le poste de diplomate a l’ambassade US a Alger de 2011 a 2014.

Depuis janvier 2021, Elizabeth Moore Aubin officiait en tant que sous-secrétaire adjointe principale par intérim du bureau des affaires du Proche-Orient, au département d’Etat américain.