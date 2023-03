Voici pourquoi le mach de Algérie – Ghana n’a pas été retransmis

La non-retransmission du match de l’équipe nationale des U 23 face au Ghana vendredi soir (1-1) au stade 19 mai 1956 de Annaba a suscité des interrogations du public algérien.

Nombreux sont ceux qui se sont demandés pourquoi cette rencontre n’a as été diffusée d’autant plus qu’elle revêt une grande importance pour les olympiens dans l’espoir de se qualifier pour la CAN 2023 au Maroc.

En effet, une source proche de la FAF a dit que la Télévision publique n’a pas retransmis le match à la demande de l’Instance présidée par Djahid Zefizef.

Selon la même source, c’est le staff de la sélection nationale des U 23 à sa tête Ould Ali qui a demandé à la FAF à ce que la partie ne sera pas retransmise sur la Télévision nationale.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.