“X” أو تويتر سابقا، سيدفع لك أموالا إن توفرت فيك هذه الشروط

شرع "X" أو تويتر سابقا، اليوم الثلاثاء 8 أوت بإرسال إشعارات بتوزيع الأرباح على المستخدمين الذين يحققون تفاعلا كبيرا على الشبكة.

أصبح بالإمكان الحصول على إيرادات مالية من شبكة “X” تويتر سابقا، وهذا بالنسبة للمستخدمين الذين يحققون تفاعلا كبيرا على الشبكة عبر منشوراتهم.

لا يزال إيلون ماسك وبعد شراءه للشبكة الإجتماعية الشهيرة تويتر نهاية 2022، يحدث عليها تغييرات عديدة.

فبعد فرضه الدفع مقابل الحصول على التوثيق عبر العلامة الزرقاء، ثم تغييره تسمية الشبكة نحو “X” بهدف تغيير كلي للشبكة لكي لا تقتصر فقط على نشر تغريدات. بل تتيح نشر فيديوهات ونصوص أطول إضافة إلى المحادثات بالفيديو وتحويل الأموال، أرسل اليوم الثلاثاء 8 أوت أولى إشعارات الأرباح.

الأرباح حسب ما نشره بعض المستفيدين منها، تفاوتت من عشرات الدولارات إلى ألاف الدولارات وهي تشمل الستة أشهر الماضية. ويدفعها “X” مقابل الإشهار المنشور عبر حسابات هؤلاء المستخدمين.

معايير حساب الأرباح لم تعلن عنها بعد “X”، لكنها أعلنت عن معايير الإستفادة منها. وهي تتمثل في أن يكون الحساب موثقا أي يحمل العلامة الزرقاء أن يتجاوز عدد متابعيه 500 متابع، وأن يحقق الحساب نسبة مشاهدات بلغت 15 مليون مشاهدة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

للـتذكير فنظام توزيع أرباح الإعلانات هذا ليس حصريا على “X” أو تويتر سابقا، فهو نظام يعمل عليه كل من يو تيوب، تيك توك وأنستغرام.

وهو فرصة أخرى لصانعي المحتوى على هذه الشبكة لكسب المال، خصوصا مع الرفع من طول المنشورات ومدة الفيديوهات التي يمكن نشرها.