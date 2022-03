Zelensky appelle le Qatar a augmenter la production de gaz

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a appelé samedi le Qatar, un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde, a augmenter sa production pour contrer les menaces russes d’utiliser l’énergie “pour faire du chantage”.

“Je vous demande d’augmenter la production d’énergie pour que tout le monde en Russie comprenne que personne ne peut utiliser l’énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier”, a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message vidéo diffusé lors du Forum de Doha, organisé au Qatar, dont les propos ont été traduits en anglais, selon le Figaro.

Zelensky demande a l’Otan “une aide militaire sans restriction”

Un mois après le début de la guerre, Volodymyr Zelensky demande a l’Otan de fournir “une aide militaire sans restriction” pour faire face a l’armée russe. Plus de la moitié des enfants du pays ont été déplacés depuis le début du conflit.

Le président ukrainien s’est exprimé face aux membres de l’Otan en visioconférence ce jeudi 24 mars 2022 et a demandé a l’institution “une aide militaire sans restriction”, selon Ouest France.

Les chefs d’Etat occidentaux sont attendus pour trois sommets organisés a Bruxelles, ce jeudi 24 mars. Le président américain Joe Biden, arrivé mercredi en Europe, y participera.

Zelensky interpelle les membres de l’Otan sur l’aide militaire. Dans une vidéo publiée sur son compte Telegram a l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Alliance atlantique rassemblés ce jeudi a Bruxelles, le président ukrainien a demandé a l’Otan de fournir “une aide militaire sans restriction” a son pays, pour qu’il puisse faire face a l’armée russe que Kiev affronte pour l’instant “dans des conditions inégales”.

Zelensky insiste sur une rencontre en “tête-a-tête” avec Poutine

Le président ukrainien estime que seule une rencontre avec son homologue russe, “sous quelque forme que ce soit”, permettra d'”arrêter la guerre”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d’une “rencontre”, “sous quelque forme que ce soit”, avec son homologue russe Vladimir Poutine pour “arrêter la guerre” en Ukraine, a rapporté BFMTV.

“Je crois que, sans cette rencontre, il est impossible de comprendre pleinement ce a quoi ils [les Russes] sont prêts pour arrêter la guerre”, a déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien avec Suspilne, un média public régional ukrainien.

“Sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre”

Volodymyr Zelensky, pour qui, comme il l’a récemment souligné, “sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre”, a déja a plusieurs reprises appelé a une réunion au sommet avec Vladimir Poutine, mais son appel de lundi est particulièrement insistant.

Plusieurs sessions de pourparlers se sont déroulées en présentiel et par visioconférence, entre des délégations russe et ukrainienne, depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février.

Moscou suggère une Ukraine “neutre”, Kiev rejette l’idée

Une neutralité de l’Ukraine sur le modèle de la Suède et de l’Autriche est le compromis que les négociateurs russes et ukrainiens discutent actuellement, a indiqué ce mercredi le Kremlin. Dans la foulée, Kiev a rejeté cette idée, tout en demandant des des “garanties de sécurité absolues” face a la Russie.

“L’Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu”ukrainien'”, a déclaré un des négociateurs ukrainiens Mykhaïlo Podoliak dans des commentaires publiés par la présidence.

Il précise vouloir des “garanties de sécurité absolues” face a la Russie et dont les signataires s’engageraient a intervenir du côté de l’Ukraine en cas d’agression.

“Modèles de neutralité”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le négociateur russe Vladimir Medinski avaient évoqué l’Autriche et la Suède comme des modèles de neutralité a suivre par l’Ukraine pour permettre un compromis, selon BFMTV.

Zelensky: “Il faut reconnaître que l’Ukraine ne pourra pas intégrer l’Otan”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fini par reconnaître que son pays ne pourra pas adhérer a l’Otan.

Volodymyr Zelensky multiplie les signaux d’ouverture en direction de la Russie. «Il faut reconnaître» que l’Ukraine ne pourra pas adhérer a l’Otan a déclaré ce mardi le président ukrainien, alors que ce dossier est l’un des principaux motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion de son pays, en guerre depuis le 24 février, a rapporté le journal français Libération.

«Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C’est la vérité et il faut le reconnaître», a déclaré Zelensky. «Je suis content que notre peuple commence a le comprendre et a ne compter que sur ses forces», a-t-il ajouté.

Le président Ukrainien a toutefois regretté que l’Otan, «qui semble hypnotisée par l’agression russe», refuse de créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, une demande répétée de Kyiv ces derniers jours. «On entend des arguments selon lesquels la Troisième Guerre mondiale pourrait commencer si l’Otan ferme son ciel pour les avions russes. C’est pour cela que la zone humanitaire aérienne n’a pas été créée au-dessus de l’Ukraine et c’est pour cela que les Russes peuvent bombarder les villes et tuer des gens, faire sauter des hôpitaux et des écoles», a-t-il lancé. Et de souligner que la zone d’exclusion aurait permis d’interdire a tout avion russe de survoler son pays, sous peine d’être détruit par l’aviation de l’Otan. «Aujourd’hui, la direction de l’Alliance a donné le feu vert a la poursuite des bombardements sur des villes et villages ukrainiens, en refusant d’instaurer une zone d’exclusion aérienne», avait-il notamment affirmé dans une vidéo publiée le 4 mars par la présidence ukrainienne. Mais pour l’Otan, l’instauration d’une telle zone équivaudrait a une déclaration de guerre.

Zelensky: «Les roquettes russes vont tomber sur l’Otan si… »

Le président ukrainien a de nouveau exhorté l’Otan a instaurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays, prévenant qu’a défaut l’organisation risquait de voir des «roquettes russes» tomber sur ses Etats membres.

«Si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n’est qu’une question de temps, les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l’Otan, sur les maisons des citoyens de l’Otan», a déclaré Zelensky dans une allocution vidéo diffusée peu après minuit.

Selon le Figaro, le président ukrainien s’exprimait au lendemain de frappes aériennes russes sur une base d’entraînement ukrainienne située a une vingtaine de kilomètres de la Pologne, membre de l’Otan et de l’UE, près de la ville ukrainienne de Lviv (ouest). Selon les Ukrainiens, ces bombardements ont fait 35 morts et 134 blessés.

«Trente missiles sur la seule région de Lviv», a déclaré le président. «Il ne se passait rien qui puisse menacer le territoire de la Fédération de Russie. Et a seulement 20 kilomètres des frontières de l’Otan.» «L’an dernier, j’avais clairement prévenu les dirigeants de l’Otan que si des mesures préventives sévères n’étaient pas prises contre la Fédération de Russie, elle déclencherait la guerre», a-t-il ajouté.

Le général polonais Waldemar Skrzypczak, ex-commandant de l’armée de l’air, avait indiqué plus tôt dans la journée que cette base servait a la formation d’unités de la légion étrangère, avec des volontaires qui arrivent en Ukraine pour combattre les Russes. C’est la également qu’arrive une partie de l’aide militaire livrée par les pays occidentaux a l’Ukraine depuis son invasion par la Russie le 24 février.

L’OMS recommande a l’Ukraine de détruire les “pathogènes dangereux” dans ses laboratoires

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a «fortement recommandé» ce vendredi 11 janvier a l’Ukraine de détruire d’éventuels «pathogènes très dangereux» dans ses laboratoires, pour éviter tout risque de contamination de la population, a cause de la guerre qui fait rage dans une partie du pays.

Consciente de l’inquiétude que cette recommandation peut créer après les menaces sur les installations nucléaires civiles, l’agence onusienne l’a replacée dans le contexte plus large de sa coopération depuis de nombreuses années avec les autorités ukrainiennes pour améliorer la sécurité dans ces installations, selon le Nouvel Obs.

« Une approche basée sur l’évaluation des risques »

L’OMS dans ses recommandations générales sur la sécurité dans les laboratoires « insiste toujours sur une approche basée sur l’évaluation des risques », a souligné Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’OMS, interrogé au cours d’un point de presse de l’ONU a Genève.

« Les laboratoires devraient toujours tenir compte de la situation dans laquelle ils se trouvent et s’assurer qu’en cas de menace, il y a moyen d’éliminer, en toute sécurité, les pathogènes qui se trouvent normalement dans tous ces pays pour des raisons de santé publique, et ainsi éviter une fuite accidentelle », a souligné Tarik Jasarevic.

La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés a produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales.

Démenti de Zelensky

Dans une adresse a la nation ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié tout développement d’arme chimique par son pays. « Je suis le président d’un pays décent, d’un peuple décent, et je suis le père de deux enfants. Personne ne développe une quelconque arme chimique ou de destruction massive sur mon territoire », a-t-il affirmé.

Le président ukrainien dénonce “les promesses non tenues” des Occidentaux

Dans une vidéo publiée ce mardi, le président ukrainien dénonce les “promesses” non tenues des Occidentaux, estimant qu’ils n’ont pas “sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce mardi les “promesses” non tenues des Occidentaux pour protéger l’Ukraine des attaques russes, selon BFMTV.

“Cela fait treize jours qu’on entend des promesses. Treize jours qu’on nous dit qu’on nous aidera dans le ciel, qu’il y aura des avions, qu’on nous les livrera”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram.

“Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n’ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n’ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes”, a-t-il ajouté.

Zelensky veut une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine

Volodymyr Zelensky réclame a cor et a cri la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, mais cette option a été catégoriquement exclue par les Etats-Unis comme l’Otan.

Samedi, Vladimir Poutine a prévenu qu’il considérerait une telle zone “comme une participation au conflit armé”. Sur le terrain, les forces russes continuent a se déployer autour des villes, ou a les bombarder, au treizième jour de l’invasion russe.

Au moins 21 personnes ont péri lundi dans des frappes aériennes russes contre Soumy, près de la frontière russo-ukrainienne, ont annoncé mardi les autorités ukrainiennes.

Zelensky demande aux Européens de “prouver qu’ils sont avec l’Ukraine”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame une intégration “sans délai” de son pays a l’UE a la suite de l’invasion russe, a demandé mardi aux Européens de “prouver” qu’ils étaient “avec l’Ukraine”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé devant les députés européens, mardi 1er mars, en vidéoconférence en direct d’un d’une session plénière extraordinaire a Bruxelles.

“Ne nous lachez pas”, a-t-il demandé dans son discours, tout en demandant aux Européens de “prouver qu’ils sont avec l’Ukraine”. “L’Europe sera beaucoup plus forte avec l’Ukraine en son sein […]. Sans vous, l’Ukraine sera seule”, a-t-il ajouté, suscitant une ovation et des applaudissements nourris dans l’hémicycle.

“Nous allons vaincre”

“Nous nous battons pour notre survie […], mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe […]. Donc, prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens”, a-t-il insisté.

“Nous prendrons nos responsabilités”, lui a répondu quelques instants plus tard le président du Conseil européen, Charles Michel.

“Nous allons vaincre, je suis sûr […]. Le choix européen de l’Ukraine, c’est le chemin sur lequel nous nous engageons aujourd’hui. Et j’aimerais entendre de vous aujourd’hui que l’Europe choisit l’Ukraine”, a lancé aux députés européens Volodymyr Zelensky.

“Nous nous battons pour nos droits, pour nos libertés, pour nos vies, pour notre survie […]. Personne ne va nous briser. Nous sommes forts, nous sommes des Ukrainiens”, a-t-il ajouté, apparaissant a l’écran vêtu d’un simple T-shirt sombre.

Ukraine: le plus gros avion du monde détruit par la Russie

Le plus gros avion du monde -Antonov An-225- a été détruit par les forces aéroportées russes sur une piste de l’aéroport d’Hostomel.

Mriya (“Rêve” en français) était le nom en ukrainien de l’Antonov An-225, le plus gros avion du monde. Sa destruction, d’abord démentie par l’Ukraine, a finalement été confirmée par Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a rapporté BFMTV. Il était stationné sur une piste de Hostomel, un aéroport international réservé au fret, situé près de la ville d’Hostomel a une vingtaine de kilomètres de Kiev.

L’appareil a été pilonné dans la nuit du 24 au 25 février par l’aviation russe. Sur une vidéo provenant d’un drone et dévoilée par Air&Cosmos, on peut voir l’appareil en feu dans son hangar.

“La Russie a peut-être détruit notre ‘Mriya’. Mais ils ne pourront jamais détruire notre rêve d’un Etat européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons!”, a déclaré Dmytro Kuleba sur Twitter.

Un seul exemplaire au monde

Cet avion-cargo a démarré sa carrière en 1988 et était chaque année mis a l’honneur pour la fête de l’indépendance ukrainienne, le 24 août. Produit en un seul exemplaire, ses dimensions étaient impressionnantes. L’AN-225 est en effet 11 mètres plus long que l’A380, le gros porteur d’Airbus (84 mètres contre 73 mètres) et 38% plus lourd (quasiment 600 tonnes). Il a été conçu pour transporter la navette spatiale russe Bourane.

Zelensky prêt a des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’es dit prêt ce dimanche a des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus, comme proposé par la Russie. Dans une vidéo postée en ligne ce matin, il a affirmé que “n’importe quelle ville” lui conviendrait, mais pas Gomel.

Le président ukrainien a rejeté ce dimanche la proposition russe de pourparlers a Gomel au Bélarus, car ce pays sert de base arrière a l’invasion de l’Ukraine, affirmant que “n’importe quelle autre ville” conviendrait, a rapporté Europe 1. “Varsovie, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes proposées. Et n’importe quelle autre ville nous conviendrait”, a-t-il dit dans une vidéo en ligne.

La Russie dit vouloir négocier au Bélarus

S’adressant aux Bélarusses dans cette allocution, il fait remarquer que “si de votre territoire il n’y avait pas d’actions offensives, on aurait pu parler a Minsk”. Vendredi déja, la Russie avait dit vouloir négocier avec les Ukrainiens mais uniquement au Bélarus, bien que l’invasion du nord de l’Ukraine et l’offensive sur Kiev soit partie de ce pays.

Dimanche, le Kremlin a récidivé. Une délégation de représentants des “ministères des Affaires étrangères, de la Défense et d’autres services, notamment de l’administration présidentielle est arrivée au Bélarus pour des négociations avec les Ukrainiens”, selon le porte-parole de la présidence russe, cité par les agences nationales.

En outre, au moment où ses services évoquaient des pourparlers vendredi, le président Vladimir Poutine avait appelé l’armée ukrainienne a faire un coup d’Etat et traité les autorités du pays de “clique de drogués et néonazis”.